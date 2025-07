Letná dovolenka Slovákov sa zmenila na nočnú moru: Nepustili ich z lietadla, ľudia okolo nich odpadávali z tepla

Na Sardínii a v Toskánsku vypukli vo štvrtok požiare. Vzdušný priestor nad mestom Olbia ležiacom na severe Sardínie uzavreli pre rozsiahly požiar v blízkosti štátnej cesty vedúcej do Sassari. Neďaleké letisko Costa Smeralda zostalo otvorené, no prichádzajúce lety presmerovali do Cagliari, Alghera a Ríma. Na letisku boli v tom čase aj Slováci, ktorí opísala svoje hrozné zážitky.

Let slovenských dovolenkárov z Bratislavy na sardínske letisko v meste Olbia bol pre požiare odklonený a po núdzovom pristátí uviazli v lietadle, informujú TVNoviny. Na palube zavládla neistota, nefungovala klimatizácia a jednej žene, ktorá omdlela, museli zavolať sanitku.

„Sme tu už štyri hodiny a stále neviem, čo sa deje. Nikto s nami nekomunikuje, ani spoločnosť Tip Travel, ktorá nám odmieta dať kontakt na delegáta, ktorý je v Olbii, aby nám niečo vysvetlil. Došla nám voda, odpadávali tu ľudia, museli sme volať sanitku. Nechceli nás pustiť z lietadla. Sú tu tehotné ženy, starí ľudia aj malé deti, ktoré boli úplne vyplašené a nevedia, čo sa robí,“ povedal Dávid Tarčák pre TV Markíza.

Nepomohlo im ani ministerstvo

Pomôcť im nevedeli ani na núdzovej linke ministerstva zahraničných vecí. Žiadne informácie o aktuálnej situácii nemal podľa slov svedka ani personál lietadla. Po dlhých hodinách mali cestujúcim oznámiť, že si môžu na vlastné náklady zobrať kufre a odviezť sa do hotela.

V oblasti postihnutej požiarom bolo nasadených niekoľko pozemných tímov lesnej správy, hasičského zboru a dobrovoľníkov, ktorých podporovali vrtuľníky a hasiace lietadlo typu Canadair.

Ďalší požiar zachvátil borovicový les neďaleko kempingu v Castiglione della Pescaia, obľúbenom rekreačnom stredisku v južnom Toskánsku. Z bezpečnostných dôvodov odtiaľ evakuovali približne 600 návštevníkov. Civilná ochrana pre nich zabezpečila núdzové ubytovanie, zatiaľ čo obec zabezpečila stravu. V blízkosti kempingu sa nachádzajú aj obytné budovy a ďalšie turistické zariadenia.

Požiar sa rozhorel aj v toskánskej obci Granai di Cinigiano, kde plamene zachvátili rozsiahlu plochu lesa v kopcovitom teréne. Na hasenie boli nasadené dva vrtuľníky, požiar sa podarilo dostať pod kontrolou.