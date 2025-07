Zhoreli milióny, majiteľovi zostali len oči pre plač: V prístave zbĺkla luxusná superjachta, škody sú obrovské

Superjachtu Sea Lady II dlhú približne 41 metrov zachvátil vo štvrtok vo francúzskom meste Saint-Tropez požiar. Hasiči okolo jachty postavili bariéru zabraňujúcu znečisteniu mora, no obávali sa potopenia lode. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Ani dve hodiny po vypuknutí požiaru sa hasiči nedokázali dostať na palubu a na záberoch kolujúcich po sociálnych sieťach bolo vidno hustý čierny dym v okolí prístavu. „Okolité jachty boli rýchlo presunuté a postavili sme zábrany proti znečisteniu,“ potvrdil pre AFP hovorca hasičov. Dodal, že jachta sa „pravdepodobne“ potopí.

Portál Superyacht Times informoval, že prístav v rámci preventívnych opatrení evakuovali. Podľa portálu nie je zrejmé, či v čase vypuknutia požiaru boli na palube nejaké osoby.

