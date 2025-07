Len za 99 centov: Už dnes má Biedronka pre Slovákov šialenú akciu, stačí ukázať vernostnú kartu od konkurencie

Obchodný reťazec známy z Poľska, ktorý otvoril na Slovensku už niekoľko predajní, prišiel so zaujímavou akciou, z ktorej nevynechal konkurenciu. Platí od dnešného dňa a sľubuje, že ak sa preukážete kartou inej spoločnosti, produkt týždňa môže byť váš za extra cenu.

Konkrétne aviváž Coccolino v dvoch druhoch si môžete kúpiť v Biedronke len za 99 centov, ak ukážete vernostnú kartu reťazcov Lidl, Tesco, BILLA, Kaufland, TERNO alebo COOP Jednota Slovensko.

Podmienky na nákup sú jednoduché

„Stačí, keď sa pri svojom nákupe v Biedronke zákazníci preukážu vernostnou kartou jedného z najväčších nákupných reťazcov na Slovensku. Po preukázaní sa vernostnou kartou si budú môcť v jednom dni za túto cenu kúpiť na jednu vernostnú kartu iného reťazca 2 ks akciového produktu,“ uvádza Biedronka. Táto špeciálna akcia platí od 24. júla do 30. júla.

“Z mnohoročných skúseností v maloobchode vieme, že zákazníci si dnes radi vyberajú z viacerých možností a uprednostňujú nákupy tovarov v akcii. Našou kampaňou im chceme ukázať, ako naozaj vyzerajú extra ceny v Biedronke. Touto cestou chceme privítať v našich predajniach aj nových zákazníkov a ponúknuť im príležitosť vyskúšať, čo všetko im vieme ponúknuť my v Biedronke,” uvádza v súvislosti s novou kampaňou Ján Havko, riaditeľ nákupu kategórie z obchodného oddelenia Biedronka Slovensko.

Ak by ste mali záujem o túto aviváž, no nemáte vernostnú kartu iného reťazca, v týchto dňoch si ju kúpite za 2,39 eura. Takže akcia v podobe necelého eura sa pre zákazníka oplatí. No na druhej strane, Biedronka pri nej prichádza s krokom, aký sme možno u nás ešte nevideli.

Čoho sme boli svedkami, bola stratégia, s ktorou prišiel konkurenčný reťazec Kaufland pri otváraní predajne Biedronky vo Zvolene. Medzi ľudí, ktorí čakali, kým sa dostanú dnu, rozdával 5-eurové poukážky. Mnohí si ich išli dokonca sami vypýtať a po chvíli sa za nimi len zaprášilo.