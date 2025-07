Pivo za 1,80 €, pizza za 6,60 €: Boli sme sa kúpať zadarmo v našej najkrajšej nádrži. Voda nás schladila, služby potešili

Palcmanská Maša, o ktorej sa často hovorí ako o najkrajšej vodnej nádrži na Slovensku, počas slnečného víkendu ožíva, no nikdy nepôsobí preplnene. Ale ak sem zavítate cez týždeň, objavíte tichý raj – bez ľudí a uprostred prírody vyrážajúcej dych. Ubytovanie si tu nájde naozaj každý – od klasického penziónu, cez prístupné aj odľahlé chatky, až po kemping priamo pri nádrži.

Ak chcete pri nádrži stráviť len jeden deň a neplánujete tu prenocovať, môžete využiť platené parkovisko hneď za vstupom do obce, kde zaplatíte 6 € za miesto. Do oblasti premáva aj autobus spoločnosti Eurobus a niekoľkokrát denne sa sem dostanete aj vlakom. Práve cestu vlakom vám veľmi odporúčame – aj keď je cesta náročná a často zahŕňa viac prestupov, rozhodne stojí za to. Vedie totiž cez niektoré z najkrajších zákutí Slovenska.

A keď máte vyriešené ubytovanie alebo zaplatené parkovné, nemusíte už minúť ani cent. Kúpanie v Palcmanskej Maši je totiž vždy úplne zadarmo. Aj z toho dôvodu sem vyrážame pravidelne každý rok. Vybrali sme sa sem aj v roku 2025 a už vieme, či to stále stojí za to.

Na toto sa pripravte, vieme, kde sa najete najlepšie

Pláž pri Palcmanskej Maši nikdy nikto neprivatizoval, takže na kúpanie máte k dispozícii hneď niekoľko miest. Najobľúbenejšie je však štrkové pobrežie hneď za vstupom do obce.

Tento rok sme sem prišli uprostred júla, aby sme tu strávili celý víkend. Len čo sme sa vybalili, ihneď sme sa vybrali do vody. Stačilo však spraviť prvý krok, aby sme si spomenuli na to, kde sa to vlastne kúpeme.

