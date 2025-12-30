Len za 18 eur do klenotu, kde sa okúpete v termálnej vode teplej 39 °C. Našli sme lacné letenky, zabudnete na Rím

Vianoce sú za nami a kým niektorí si počas nich dopriali dlhoočakávaný oddych, ďalší ich prežili v strese a vydýchnu si až na Nový rok, keď toto obdobie skončí. Každý si zaslúži vypnúť a načerpať nové sily, preto máme pre vás tip na zaujímavé miesto, kam by vám možno ani len nenapadlo vyraziť na výlet, no zresetujete tu svoju hlavu aj telo.
Našli sme lacné letenky priamo z Bratislavy do talianskeho mestečka Lamezia Terme, ktoré štartujú jednosmerne na veľmi príjemných 18 eurách. Letí sa nízkonákladovkou Ryanair a let trvá 1 hodinu a 50 minút.
Za túto cenu máte na výber z veľkého množstva januárových termínov, v rozmedzí od 9. 1. do 30. 1.
Ceny spiatočných leteniek sú taktiež veľmi priaznivé a tam aj späť si viete zaletieť za menej ako 40 eur. Navyše je iba na vás, na ktoré dni a na akú dĺžku výletu si ich nakombinujete.
Nás napríklad zaujal termín od piatka 9. januára do pondelka 12. januára, keďže by sme ušetrili dni dovolenky, čo sa na začiatok roka hodí. Ak by sme si zvolili tieto letenky, dali by sme za ne len 37 eur spiatočne.
Keďže do tejto destinácie lieta z nášho hlavného mesta okrem nízkonákladovky Ryanair aj Wizz Air, pri výbere leteniek máte habadej možností.
Prečo by ste sem mali vlastne ísť?
Možno vám pri pohľade na široký výber lacných leteniek vŕta v hlave už iba jedna otázka: prečo by ste mali mesto Lamezia Terme vlastne navštíviť? Prečo si radšej nevybrať Rím, Miláno či Benátky?
Lamezia Terme je klenotom Kalábrie a preslávené napríklad kúpeľníctvom. Práve preto sa ho oplatí navštíviť aj počas zimných mesiacov. Obľúbené mieste termálne kúpele nesú názov Terme Caronte 1716 a ich voda, ktorá dosahuje okolo 39 °C, je známa svojimi liečivými účinkami. No možností na vyžitie tohto druhu je v tomto regióne oveľa viac.
Rovnako ako aj aktivít, ktorými tu môžete stráviť svoj čas. V lete to máte len na skok k moru a na jar a jeseň vám odporúčame podniknúť výlety do prírody.
