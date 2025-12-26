Baľte kufre: Ste tu do dvoch hodín. Jednu z najkrajších zimných destinácií na svete máme len na skok. Má obrovské čaro

Ak si myslíte, že hovoríme o Poľsku, predpokladáte správne.

Ak hľadáte miesto, ktoré vás dostane svojou atmosférou, históriou, ale aj neodolateľnou zimnou mágiou, nemusíte ísť ďaleko. Krakov, perla južného Poľska, je od slovenskej hranice vzdialený len niečo vyše hodiny a pol jazdy autom, a opäť sa umiestnil v prestížnom rebríčku top destinácií. A nie je sa čo čudovať. Krakov sa totiž v zime mení na čarovnú rozprávku. 

Historické uličky, romantické kaviarne, omamná vôňa vareného vína a žiara tisícov svetiel na Hlavnom námestí vytvárajú atmosféru, akú nezažijete nikde inde. Miestne vianočné trhy patria medzi najkrajšie v Európe. Minulý rok dokonca Krakov získal titul mesta s najkrajším vianočným stromčekom. A teraz ho magazín Time Out označil v top 10 najobľúbenejších vianočných destinácií pre tento rok.

Vianočný stromček v Krakove

Získa si srdce každého cestovateľa

Okrem sviatočnej nálady ponúka Krakov aj množstvo zážitkov pre každého cestovateľa. Milovníci histórie by určite nemali vynechať majestátny Wawelský hrad, symbol poľskej kráľovskej moci, či Kazimierz, bývalú židovskú štvrť. Hipsterské podniky, originálne kaviarne, vegánske bistrá a galérie v industriálnych priestoroch dodávajú mestu svieži, mladistvý nádych.

Ak túžite po niečom netradičnom, zájdite do Nowej Huty – časti mesta postavenej v 50. rokoch pre robotníkov oceliarne Vladimíra Lenina. Tento unikátny urbanistický experiment socialistickej éry dnes láka návštevníkov svojou autentickou atmosférou a architektúrou.

Foto: Flickr

Ubytujete sa za 15 eur

Krakov však nie je len krásny, ale aj cenovo dostupný. Ubytovať sa môžete už od 15 eur. A to najlepšie je, že táto prekrásna zimná rozprávka sa od slovenskej hranice nachádza len približne hodinu a 40 minút jazdy autom. Preto je ideálnou destináciou na víkendový únik z reality.

