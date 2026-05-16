Stredoškolák zo Slovenska ovládol prestížnu svetovú súťaž: V USA získal prvé miesto za inovatívny projekt

Foto: Instagram/amavetsk

Nina Malovcová
TASR
Slovenský talent zaujal odborníkov z celého sveta.

Stredoškolák Filip Lajčiak zo Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom dosiahol úspech na svetovej vedecko-technickej súťaži stredoškolákov Regeneron ISEF (International Science and Engineering Fair) 2026 v USA. Prvé miesto získal vo svojej kategórii za projekt stereovízneho 3D skenovacieho systému určeného na snímanie mikroskopických vzoriek.

TASR o tom informoval Ján Nemec z Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET). Do USA odchádzal študent s titulom vedecký talent SAV, ktorý mu udelila Slovenská akadémia vied na Festivale vedy a techniky AMAVET 2025 (FVAT). Odtiaľ postúpil ako národný víťaz FVAT AMAVET. Tento úspech nadväzuje aj na výsledok jeho brata Michala Lajčiaka, ktorý v roku 2024 získal na Regeneron ISEF tiež prvé miesto vo svojej kategórii s projektom návrhu riadiaceho systému robotického roja.

Projekt vznikal pod vedením odborníka zo STU

Študentov projekt vznikal pod odborným vedením Jána Vachálka zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý ho sprevádzal pri odbornom smerovaní projektu, prepájaní teoretických poznatkov s praktickým vývojom a príprave na prezentáciu pred medzinárodnou porotou.

„Rozsah a odborná úroveň projektov, s ktorými títo študenti získavajú prvenstvá na najprestížnejších svetových súťažiach, akou je Regeneron ISEF, sú mimoriadne vysoké. V mnohých ohľadoch sa približujú úrovni doktorandskej práce. Takéto projekty často prirodzene pokračujú do odborných publikácií, patentových riešení a ďalšieho výskumu s reálnym inovačným potenciálom,“ ozrejmil Vachálek.

Systém dokáže vytvoriť digitálny 3D model vzorky

Projekt Filipa Lajčiaka predstavuje stereovízny 3D skenovací systém určený na snímanie mikroskopických vzoriek. Riešenie prepája mikroskopiu, kamerový systém, elektroniku, mechanické polohovanie a softvérové spracovanie obrazu.

„Na základe dvojice obrazov snímaných z mierne odlišných uhlov dokáže systém vypočítať priestorovú štruktúru skúmanej vzorky a vytvoriť jej digitálny 3D model. Projekt tak ponúka dostupnejšiu alternatívu k technicky a finančne náročným profesionálnym systémom na 3D zobrazovanie mikroskopických objektov,“ vysvetlil Nemec.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac