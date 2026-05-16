Stredoškolák zo Slovenska ovládol prestížnu svetovú súťaž: V USA získal prvé miesto za inovatívny projekt

Stredoškolák Filip Lajčiak zo Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom dosiahol úspech na svetovej vedecko-technickej súťaži stredoškolákov Regeneron ISEF (International Science and Engineering Fair) 2026 v USA. Prvé miesto získal vo svojej kategórii za projekt stereovízneho 3D skenovacieho systému určeného na snímanie mikroskopických vzoriek.
TASR o tom informoval Ján Nemec z Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET). Do USA odchádzal študent s titulom vedecký talent SAV, ktorý mu udelila Slovenská akadémia vied na Festivale vedy a techniky AMAVET 2025 (FVAT). Odtiaľ postúpil ako národný víťaz FVAT AMAVET. Tento úspech nadväzuje aj na výsledok jeho brata Michala Lajčiaka, ktorý v roku 2024 získal na Regeneron ISEF tiež prvé miesto vo svojej kategórii s projektom návrhu riadiaceho systému robotického roja.
Projekt vznikal pod vedením odborníka zo STU
Študentov projekt vznikal pod odborným vedením Jána Vachálka zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý ho sprevádzal pri odbornom smerovaní projektu, prepájaní teoretických poznatkov s praktickým vývojom a príprave na prezentáciu pred medzinárodnou porotou.
„Rozsah a odborná úroveň projektov, s ktorými títo študenti získavajú prvenstvá na najprestížnejších svetových súťažiach, akou je Regeneron ISEF, sú mimoriadne vysoké. V mnohých ohľadoch sa približujú úrovni doktorandskej práce. Takéto projekty často prirodzene pokračujú do odborných publikácií, patentových riešení a ďalšieho výskumu s reálnym inovačným potenciálom,“ ozrejmil Vachálek.
Systém dokáže vytvoriť digitálny 3D model vzorky
Projekt Filipa Lajčiaka predstavuje stereovízny 3D skenovací systém určený na snímanie mikroskopických vzoriek. Riešenie prepája mikroskopiu, kamerový systém, elektroniku, mechanické polohovanie a softvérové spracovanie obrazu.
„Na základe dvojice obrazov snímaných z mierne odlišných uhlov dokáže systém vypočítať priestorovú štruktúru skúmanej vzorky a vytvoriť jej digitálny 3D model. Projekt tak ponúka dostupnejšiu alternatívu k technicky a finančne náročným profesionálnym systémom na 3D zobrazovanie mikroskopických objektov,“ vysvetlil Nemec.
