Veľký deň pre letisko Bratislava: Wizz Air dnes otvoril svoju základňu, pridáva 27 pravidelných liniek za nízke ceny

Základňa leteckého dopravcu Wizz Air na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave je už otvorená. Slávnostné otvorenie „bázy“ Wizz Air v odletovej hale bratislavského letiska sprevádzalo v piatok 14. novembra odpočítavanie, prestrihnutie pásky, rozkrojenie torty v tvare lietadla aj vystúpenie folklórneho súboru. Maďarský nízkonákladový dopravca umiestni na svojej bratislavskej základni postupne 4 najnovšie 239-miestne lietadlá typu Airbus A321neo a celkovo zabezpečí z Bratislavy až 27 priamych leteckých liniek.
Základňu v Bratislave dnes otvoril v odletovej hale letiska výkonný riaditeľ Wizz Air Hungary Roland Tischner spolu s riaditeľom Letiska M. R. Štefánika Dušanom Novotom, so zástupkyňou veľvyslanectva Maďarska – obchodnou a ekonomickou tajomníčkou Patríciou Marity, s veľvyslankyňou Španielska na Slovensku J. E. Sofie Ruiz del Árbol Moro a s predsedníčkou predstavenstva turistickej organizácie Bratislava Tourist Board Ninou Erneker. Zároveň hostia vítali v nástupnej bráne prvých cestujúcich odlietajúcich s Wizz Air do španielskej Barcelony, píše sa v tlačovej správe.
Nové linky zo základne Wizz Air v roku 2025
Práve otvorením základne pribúdajú už od dnešného dňa z bratislavského letiska nové letecké spojenia. Dnes odlietajú z Bratislavy prví cestujúci s Wizz Air do Barcelony (hlavné letisko El Prat) a talianskeho Lamezia Terme, zajtra sa spustia nové letecké linky do bulharských miest Plovdiv a Varna, na budúci týždeň pribudnú nové linky Wizz Air do Malagy a len pred dvoma týždňami bola otvorená aj nová linka do hlavného mesta Rumunska – do Bukurešti.
Vnútroštátna linka do Košíc
Nové priame lety do Barcelony bude Wizz Air prevádzkovať z Bratislavy každý deň, čiže 7-krát týždenne. Už o týždeň, 21. novembra, spustí Wizz Air s dennou frekvenciou (resp. 9-krát týždenne) aj vnútroštátnu linku z Bratislavy do Košíc. Aktuálne zabezpečuje dopravca pravidelné lety do Skopje a Londýna-Lutonu.
V polovici decembra 2025 začne z Bratislavy lietať Wizz Air aj do hlavného mesta Grécka – do Atén a do hlavného mesta Nórska – do Osla (najväčšie letisko Gardermoen). Pridá tiež lety do španielskeho Alicante, do Bazileja vo Švajčiarsku, do talianskych miest Palermo a Neapol aj do Nišu v Srbsku.
Rozšírenie základne od roku 2026
Od začiatku roka 2026 rozšíri dopravca svoju bratislavskú základňu o ďalšie dve bázované lietadlá, celkovo na 4. To umožní otvoriť z Bratislavy ďalšie nové letecké linky, čím ich počet letiska zvýši na 27 – najvyšší počet pravidelných liniek, aké kedy z bratislavského letiska prevádzkoval akýkoľvek letecký dopravca. Od 12. januára pribudnú nové linky z Bratislavy do moldavského Kišiňova a Larnaky na Cypre. V priebehu marca 2026 zase nové spojenia do Berlína, Dortmundu, Ríma (hlavné letisko Fiumicino), Tirany, Ohridu, Prištiny, Tel Avivu, Tuzly a Varšavy (hlavné letisko Chopin).
„Dnešný deň je pre Wizz Air na Slovensku dôležitým míľnikom. Otvorením novej základne nielen rozširujeme svoje pôsobenie v Bratislave, ale zároveň začíname aj novú etapu prevádzky v krajine. Základňa nám umožní poskytovať cestujúcim služby ešte efektívnejšie – ponúknuť viac destinácií, lepšie časy letov a nízke ceny leteniek. Bratislava sa ukázala ako dynamický a otvorený trh a veľmi sa tešíme, že môžeme prispieť k jeho ďalšiemu rastu,“ povedal pri otvorení základne výkonný riaditeľ Wizz Air Maďarsko Roland Tischner.
„Dnešok je významným dňom pre Letisko Bratislava. Sme veľmi radi, že sa nám s dopravcom podarilo dohodnúť takúto historickú expanziu, ktorú nová základňa umiestnením štyroch Wizz Air lietadiel a otvorením mnohých nových leteckých spojení prináša. Dôsledne sa pripravujeme na zabezpečenie letovej prevádzky a ďakujeme nášmu dlhoročnému partnerovi Wizz Air za rozvoj siete leteckých spojení pre slovenských cestujúcich,“ vyjadril sa Dušan Novota, generálny riaditeľ Letiska Bratislava.
„Teší nás rozhodnutie spoločnosti Wizz Air zriadiť svoju základňu v Bratislave a zároveň oceňujeme prácu tímu Letiska Bratislava, ktorý k tomuto kroku významne prispel. Bratislava je ideálna cieľ, break destináciou s výbornou dostupnosťou, zaujímavou architektúrou a autentickou lokálnou atmosférou. Ako organizácia Bratislava Tourist Board sme pripravení poskytnúť maximálnu súčinnosť pri koordinácii návštevníckeho záujmu a spoločnej marketingových aktivitách, ktoré podporia príchod nových hostí do destinácie počas celého roka,“ doplnila počas otvorenia základne predsedníčka predstavenstva organizácie Bratislava Tourist Board Nina Erneker.
