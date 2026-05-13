Letenky od Ryanairu aj za 3 centy: Na webe leteckej spoločnosti sa objavili chybné ceny

Ryanair a spiatočné lety za 0,01 – 0,3 eura? Letenky za babku si všimli chybu a upozornili ľudí, aby si pri rezervácii dávali pozor.
Opísali, že pri letenkách z Budapešti ukazuje web nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair ceny v desiatkach forintov, čo keď si prepočítame na eurá, vychádza na niekoľko centov až jedno euro. Išlo však o chybu, nie o skutočnú šialenú akciu na letenky.
„Samozrejme sme vyskúšali, či nám neprejde rezervácia za chybné ceny. Avšak pri každom spôsobe platby to prepočíta následne na správne sumy, čo môžu byť niekedy desiatky a niekedy aj stovky eur. Je celkom ľahké si to aj nevšimnúť,“ upozornili hľadači lacných leteniek.
Už nám našlo skutočné ceny
Niektoré z týchto letov sme si cez aplikáciu Ryanair, a taktiež cez prehliadač Google Chrome, vyhľadali a zobrazilo nám už skutočné ceny. Takže to vyzerá tak, že chyba bola rýchlo opravená.
Napríklad na trase Budapešť – Lisabon 2. júna nám letenky ukazuje za 19-tisíc forintov (53 eur), namiesto 19 forintov (0,05 eura), ako sa podarilo zachytiť Letenkám za babku. Alebo Budapešť – Korfu v termíne 5. októbra za niečo cez 9-tisíc forintov (25 eur) namiesto chybných 9 forintov (po zaokrúhlení 0,03 eura). Vyzerá to teda tak, akoby systém na nejaký čas ukazoval len úvodné čísla zo skutočnej sumy, a práve v tom mohla nastať chyba.
