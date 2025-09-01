Deje sa niečo strašné, odborníci majú vážne obavy: Po celom svete sa v zemi otvárajú priepasti, dokážu pohltiť domy

Predstavte si, že si užívate príjemný večer po náročnom dni v práci. Odrazu sa však uprostred vašej obývačky prepadne podlaha a tam, kde bol pred chvíľou stolík, ostane len obrovská jama. Znie to ako fikcia, no môže sa premeniť na realitu. Vedci varujú pred novým geohydrologickým hazardom.
Situácia je vážna
Ako informuje web IFL Science, pre ľudí predstavujú čoraz väčšiu hrozbu obrovské trhliny v zemi. Podľa odborníkov ide o nový geohydrologický hazard, ktorý sa môže týkať miliónov ľudí po celom svete. Vedci v štúdii publikovanej prostredníctvom Nature popisujú, ako zmapovali 26 veľkých miest. Identifikovali 2 992 trhlín, pričom niektoré sú také veľké, že by dokázali pohltiť cesty, ale dokonca aj domy.
Tieto rozsiahle erózne jazvy, hlboké, rozširujúce sa trhliny, často vznikajú v dôsledku odtekania dažďovej vody v nestabilných pôdach. Následky sú už teraz strašidelné. Medzi rokmi 2004 až 2023 muselo svoje domovy v skúmaných oblastiach opustiť vyše 118 600 ľudí.
Medzi rokmi 2010 až 2023 narástol počet ľudí, ktorí sa pre trhliny ocitajú v ohrození, z 1,6 milióna na 3,2 milióna. Odborníci sa obávajú, že hrozba sa bude už čoskoro týkať ľudí od subsaharskej Afriky až po Južnú Ameriku.
Kľúčová je prevencia
Výskumníci poukazujú na rýchlu a neusporiadanú urbanizáciu ako na hlavného vinníka. Nestabilné pôdy, neregulovaná výstavba a nedostatok odvodňovacích systémov spôsobujú, že mestá nie sú dostatočne vybavené na zvládanie silných dažďov. Absencia infraštruktúry na bezpečné odvádzanie a skladovanie dažďovej vody je už teraz vážnym problémom v miestach vystavených erózii.
V nasledujúcich desaťročiach sa bude situácia zhoršovať. Čo sa týka afrických oblastí, ktoré boli súčasťou výskumu, sú vystavované čoraz intenzívnejším búrkam a nekontrolovanej urbanizácii. K zhoršovaniu problému prispieva aj klimatická zmena. Podľa odborníkov ide o problém, ku ktorému by sa krajiny mali stavať s väčšou vážnosťou.
Kľúčová je totiž podľa nich prevencia. Neraz stačia jednoduché technické riešenia, ako sú plytké odvodňovacie kanály, ktoré pomáhajú dažďovej vode vsiaknuť sa do zeme namiesto toho, aby po nej stekala.
