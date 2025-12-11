Lacný Action expanduje, dnes otvoril ďalšie predajne. Diskont najnovšie mieri aj do známeho nákupného centra

Foto: Action

Martin Cucík
Reťazec Action
Action má dnes na Slovensku už 45 otvorených predajní. V Bratislave pribudla siedma.

Holandská diskontná sieť Action je na slovenskom trhu už viac ako 2 roky. Počas tohto obdobia sa mu u nás podarilo vybudovať pomerne široké portfólio kamenných obchodov, ktoré aj naďalej aktívne rozširuje. Dnešným dňom sa počet predajní zvýšil na 45.

Lacný reťazec svoju púť na našom území odštartoval, podľa očakávania, prvou predajňou v hlavnom meste. Včera sme informovali o otvorení prevádzky v Žiari nad Hronom.

Už dnes otvára Action svoju ďalšiu predajňu aj v Bratislave. Bude mať rozlohu 784 m² a zamestná 20 ľudí. Nachádza sa v OC Central a bude otvorená od 11. decembra, každý deň od 10:00 do 21:00.

Foto: Action

Sme veľmi radi, že môžeme otvoriť našu predajňu v Bratislave, len dva roky po tom, čo sme priniesli koncept Action na Slovensko. Zákazníci nás prijali s otvorenou náručou, a preto nás teší, že môžeme našu ponuku sprístupniť ešte širšiemu publiku. Náš úspech stojí na silnom koncepte a odhodlaní našich tímov, na ktoré sme veľmi hrdí. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí nás podporujú – našim zákazníkom, kolegom, dodávateľom a partnerom,“ uvádza Jan Štěpánek, generálny riaditeľ spoločnosti Action pre Slovensko v tlačovej správe.

Action už neotvára predajne len vo veľkých krajských mestách, ale postupne prichádza aj do menších lokalít. Najsilnejšiu pozíciu si však stále udržiava v Bratislave. Prevádzka v OC Central doplnila predajne v Starom Meste, Lamači, Petržalke, na Zlatých pieskoch či v Podunajských Biskupiciach.

Menej ako 2 eurá

Štrnásť rôznych kategórií tovaru a ponuka približne šesťtisíc produktov, z ktorých väčšina stojí menej než dve eurá. Aj vďaka tomuto jednoduchému, ale účinnému konceptu si obľúbený diskont Action rýchlo získal slovenských zákazníkov. Vďaka ich zájmu reťazec pristúpil k rýchlej expanzii nových predajní takmer po celom Slovensku.

