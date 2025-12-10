Už o pár hodín môžete nakupovať: Lacný Action otvára ďalšiu predajňu, má super polohu na strednom Slovensku

Foto: Action

Martin Cucík
Reťazec Action
Holandská sieť na Slovensku bude mať už 44 otvorených predajní.

Action, diskontná sieť s nepotravinovým tovarom, otvorí 11. decembra svoju prvú predajňu v Žiari nad Hronom. Na Slovensku tak bude mať už 44 predajní.

Sme veľmi radi, že môžeme otvoriť našu predajňu v Žiari nad Hronom, len dva roky po tom, čo sme priniesli koncept Action na Slovensko. Zákazníci nás prijali s otvorenou náručou, a preto nás teší, že môžeme našu ponuku sprístupniť ešte širšiemu publiku. Náš úspech stojí na silnom koncepte a odhodlaní našich tímov, na ktoré sme veľmi hrdí. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí nás podporujú – našim zákazníkom, kolegom, dodávateľom a partnerom,“ uviedol Jan Štěpánek, generálny riaditeľ spoločnosti Action pre Slovensko v tlačovej správe.

Viac z témy Reťazec Action:
1.
Superlacný reťazec Action otvára ďalšiu predajňu: Mieri do tohto mesta, no má ďalšie plány. Vieme, kam bude expandovať
2.
Lacný Action expanduje a bude otvárať ďalšie predajne. Diskont najnovšie mieri aj do známeho nákupného centra
3.
Action sťahuje z trhu nebezpečný produkt: Ak ho používate, okamžite prestaňte. Peniaze vám vrátia aj bez bločku
Zobraziť všetky články (60)

Tisíce produktov, ceny pod 2 eurá

Produkty v predajniach sa pravidelne obmieňajú a holandský reťazec, ktorý zamestnáva vyše 74 000 ľudí po celej Európe, sa zameriava aj na udržateľnosť a životné prostredie.

V predajniach sa nachádza približne 6 000 výrobkov v štrnástich kategóriách – od hračiek a pomôcok na domáce „urob si sám“ projekty, cez sortiment pre domácnosť a záhradu, až po trvanlivé potraviny. Všetko v duchu dostupnosti a nízkych cien. Obchod zároveň každý týždeň dopĺňa ponuku o zhruba 150 noviniek, čím zostáva pestrý a aktuálny. Viac ako dve tretiny produktov pritom stoja menej než 2 €.

Action pokračuje v expanzii a predajňa s rozlohou 978 m² sa nachádza na adrese Slovenského národného povstania v Žiari nad Hronom a bude otvorená od 11. decembra, každý deň od 09:00 do 20:00.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Šéf IĽP k ľudským právam: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len zdroje pre korporácie
Šéf IĽP k ľudským právam: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len zdroje pre korporácie
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Vianočné trhy
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Vianočné trhy
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský
Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“
Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac