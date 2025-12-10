Už o pár hodín môžete nakupovať: Lacný Action otvára ďalšiu predajňu, má super polohu na strednom Slovensku

Action, diskontná sieť s nepotravinovým tovarom, otvorí 11. decembra svoju prvú predajňu v Žiari nad Hronom. Na Slovensku tak bude mať už 44 predajní.
„Sme veľmi radi, že môžeme otvoriť našu predajňu v Žiari nad Hronom, len dva roky po tom, čo sme priniesli koncept Action na Slovensko. Zákazníci nás prijali s otvorenou náručou, a preto nás teší, že môžeme našu ponuku sprístupniť ešte širšiemu publiku. Náš úspech stojí na silnom koncepte a odhodlaní našich tímov, na ktoré sme veľmi hrdí. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí nás podporujú – našim zákazníkom, kolegom, dodávateľom a partnerom,“ uviedol Jan Štěpánek, generálny riaditeľ spoločnosti Action pre Slovensko v tlačovej správe.
Tisíce produktov, ceny pod 2 eurá
Produkty v predajniach sa pravidelne obmieňajú a holandský reťazec, ktorý zamestnáva vyše 74 000 ľudí po celej Európe, sa zameriava aj na udržateľnosť a životné prostredie.
V predajniach sa nachádza približne 6 000 výrobkov v štrnástich kategóriách – od hračiek a pomôcok na domáce „urob si sám“ projekty, cez sortiment pre domácnosť a záhradu, až po trvanlivé potraviny. Všetko v duchu dostupnosti a nízkych cien. Obchod zároveň každý týždeň dopĺňa ponuku o zhruba 150 noviniek, čím zostáva pestrý a aktuálny. Viac ako dve tretiny produktov pritom stoja menej než 2 €.
Action pokračuje v expanzii a predajňa s rozlohou 978 m² sa nachádza na adrese Slovenského národného povstania v Žiari nad Hronom a bude otvorená od 11. decembra, každý deň od 09:00 do 20:00.
