Lacný Action expanduje a bude otvárať ďalšie predajne. Diskont najnovšie mieri aj do známeho nákupného centra

Foto: Action

Jakub Baláž
Reťazec Action
Holanďania sa na Slovensku dostali cez métu 40 otvorených predajní a svoje portfólio budú rozširovať aj naďalej.

Aj september bol pre holandský diskont Action veľmi plodný mesiac. Nové prevádzky otvoril v Revúcej, Košiciach a tiež v Partizánskom, čím sa dostal na úroveň 41 otvorených slovenských obchodov. Z nastaveného tempa expanzie nespomaľuje a už teraz je jasné, že tuzemskú sieť ďalšej rozšíri.

Štrnásť produktových kategórií, šesťtisíc produktov, z ktorých je väčšina lacnejšia ako dve eurá – populárny diskont Action si svojím konceptom získal priazeň mnohých slovenských spotrebiteľov, a tá ho poháňa v otváraní nových predajní prakticky v každom kúte našej krajiny.

Viac z témy Reťazec Action:
1.
Action sťahuje z trhu nebezpečný produkt: Ak ho používate, okamžite prestaňte. Peniaze vám vrátia aj bez bločku
2.
Diskontný Action bude lacné produkty predávať v ďalšom meste. Do novej pobočky už hľadá prvých zamestnancov
3.
Lacný Action už o pár dní otvorí dve nové slovenské predajne. V oboch mestách pôjde o prvé pobočky holandského diskontu
Zobraziť všetky články (58)

Sme veľmi radi, že môžeme otvoriť našu predajňu v Partizánskom, len dva roky po tom, čo sme priniesli koncept Action na Slovensko. Zákazníci nás prijali s otvorenou náručou, a preto nás teší, že môžeme našu ponuku sprístupniť ešte širšiemu publiku,“ uviedol na margo nedávneho otvorenia v Partizánskom Jan Štěpánek, generálny riaditeľ spoločnosti Action pre Slovensko.

Okrem krajských miest sa už dočkali aj viaceré menšie lokality, no najsilnejšiu pozíciu si Action drží, pochopiteľne, v Bratislave. Naše hlavné mesto má k dnešnému dňu otvorených päť predajní, ktoré strategicky rozmiestnil do Starého Mesta, Lamača, Petržalky či na Zlaté piesky. Už nejaký čas je známe, že svojho obchodu sa dočkajú aj obyvatelia mestskej časti Podunajské Biskupice.

Známe nákupné centrum v Bratislave či prvá prevádzka v Žiari nad Hronom

Ako teraz vyplýva z najnovšej ponuky na pracovnom portáli Profesia.sk, Bratislava bude mať v najbližších mesiacoch dostupných minimálne sedem pobočiek. Holanďania totiž hľadajú zástupcu vedúceho predajne do známeho shoppingu OC Central. V tomto nákupnom centre sa zatiaľ diskont nenachádza a teda je zrejmé, že pôjde o novú prevádzku. Spoločnosť svoje kroky síce vopred nezvykne komentovať, no pracovné ponuky sú zväčša spoľahlivým indikátorom expanzie.

Okrem Podunajských Biskupíc a OC Central Action pripravuje nové pobočky napríklad v Žiari nad Hronom či Košiciach, kde by teda mal v dohľadnej dobe disponovať už dvoma predajňami. Aktuálne sa špekuluje napríklad aj o druhej prevádzke v Banskej Bystrici, tieto informácie však zatiaľ potvrdené neboli.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nová predajňa Biedronky v malej obci rastie ako z vody. Záujemcov o prácu reťazec cez…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac