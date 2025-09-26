Lacný Action expanduje a bude otvárať ďalšie predajne. Diskont najnovšie mieri aj do známeho nákupného centra

Aj september bol pre holandský diskont Action veľmi plodný mesiac. Nové prevádzky otvoril v Revúcej, Košiciach a tiež v Partizánskom, čím sa dostal na úroveň 41 otvorených slovenských obchodov. Z nastaveného tempa expanzie nespomaľuje a už teraz je jasné, že tuzemskú sieť ďalšej rozšíri.
Štrnásť produktových kategórií, šesťtisíc produktov, z ktorých je väčšina lacnejšia ako dve eurá – populárny diskont Action si svojím konceptom získal priazeň mnohých slovenských spotrebiteľov, a tá ho poháňa v otváraní nových predajní prakticky v každom kúte našej krajiny.
„Sme veľmi radi, že môžeme otvoriť našu predajňu v Partizánskom, len dva roky po tom, čo sme priniesli koncept Action na Slovensko. Zákazníci nás prijali s otvorenou náručou, a preto nás teší, že môžeme našu ponuku sprístupniť ešte širšiemu publiku,“ uviedol na margo nedávneho otvorenia v Partizánskom Jan Štěpánek, generálny riaditeľ spoločnosti Action pre Slovensko.
Okrem krajských miest sa už dočkali aj viaceré menšie lokality, no najsilnejšiu pozíciu si Action drží, pochopiteľne, v Bratislave. Naše hlavné mesto má k dnešnému dňu otvorených päť predajní, ktoré strategicky rozmiestnil do Starého Mesta, Lamača, Petržalky či na Zlaté piesky. Už nejaký čas je známe, že svojho obchodu sa dočkajú aj obyvatelia mestskej časti Podunajské Biskupice.
Známe nákupné centrum v Bratislave či prvá prevádzka v Žiari nad Hronom
Ako teraz vyplýva z najnovšej ponuky na pracovnom portáli Profesia.sk, Bratislava bude mať v najbližších mesiacoch dostupných minimálne sedem pobočiek. Holanďania totiž hľadajú zástupcu vedúceho predajne do známeho shoppingu OC Central. V tomto nákupnom centre sa zatiaľ diskont nenachádza a teda je zrejmé, že pôjde o novú prevádzku. Spoločnosť svoje kroky síce vopred nezvykne komentovať, no pracovné ponuky sú zväčša spoľahlivým indikátorom expanzie.
Okrem Podunajských Biskupíc a OC Central Action pripravuje nové pobočky napríklad v Žiari nad Hronom či Košiciach, kde by teda mal v dohľadnej dobe disponovať už dvoma predajňami. Aktuálne sa špekuluje napríklad aj o druhej prevádzke v Banskej Bystrici, tieto informácie však zatiaľ potvrdené neboli.
