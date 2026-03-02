Kvôli výbuchom evakuovali nemocnicu: V Iráne bolo zasiahnutých viacero zdravotníckych zariadení

Martin Cucík
TASR
Útok na Irán
V Irána evakuovali nemocnicu, WHO preveruje správy o ďalších útokoch na zdravotnícke zariadenia.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok potvrdila, že Gándhího nemocnicu v iránskej metropole Teherán evakuovali v dôsledku výbuchov, ku ktorým došlo v jej blízkosti.

WHO tiež overuje správy, že od začiatku izraelsko-americkej operácie v sobotu boli v Iráne zasiahnuté tri ďalšie zdravotnícke strediská. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.

Foto: SITA/AP

Dozvedeli sme sa, že pacienti boli presťahovaní pre výbuchy v blízkosti nemocnice, ktoré spôsobili civilné straty,“ povedal hovorca WHO. Svedkovia agentúru Reuters ešte v nedeľu informovali, že Gándhího nemocnicu zasiahli izraelské údery.

Nie je to jediný prípad

Hovorca WHO ďalej uviedol, že organizácia overuje správy o údajnom poškodení Motaharího nemocnice v Teheráne a pohotovostnom zdravotníckom centre v meste Saráb v provincii Východný Azerbajdžan na severozápade Iránu, ako aj v zdravotníckom centre v západoiránskej provincii Hamadán.

Reuters vysvetľuje, že WHO má v Iráne svoju kanceláriu a s tamojšou vládou spolupracuje v oblasti núdzových situácií a kontroly chorôb. Snaží sa tiež overovať útoky na zdravotné systémy bez pripisovania zodpovednosti.

