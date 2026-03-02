Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme

Foto: Profimedia

Jakub Baláž
Útok na Irán
Našej redakcii sa podarilo spojiť s dvoma Slovákmi, ktorí sa nachádzajú v Dubaji. Ako z ich slov vyplýva, život sa v luxusnej metropole nezastavil, nervozitu je však cítiť hlavne v súvislosti so zrušenými letmi.

Aj počas pondelkového rána sa objavili správy, podľa ktorých Irán už tretí deň pokračuje v útokoch na susedné krajiny v Perzskom zálive v reakcii na americko-izraelské útoky, pričom výbuchy hlásili v pondelok ráno v Dubaji, Dauhe, Kuvajte aj Manáme. Zároveň sa na sociálnych sieťach objavuje množstvo správ od ľudí, ktorí v daných krajinách uviazli, ale tiež od tých, ktorí situáciu monitorujú zo zahraničia.

S tým súvisí aj fakt, že nie všetky informácie na sociálnych sieťach korešpondujú s realitou a v prípade Dubaja sa objavilo tiež niekoľko dezinformácií. Pomerne aktívna je v uplynulých dňoch facebooková skupina určená pre Čechov a Slovákov v Dubaji, ktorí si v nej vymieňajú názory, skúsenosti a tipy.

Aj z výpovedí konkrétnych ľudí je zrejmé, že kým niektorí v Dubaji prakticky nepozorujú vojenské aktivity, iní sú svedkami rachotu a pravidelných explózií, ktoré plynú z aktivity protivzdušného systému krajiny proti raketám letiacimi nad mestom. Nám sa podarilo osloviť dvoch ľudí, ktorí sa aktuálne v meste nachádzajú.

Ľubomír je v Dubaji s rodinou

Realitný expert Ľubomír Pocsik trávi v Dubaji čas pomerne pravidelne a aj jeho zastihla aktuálna situácia na Blízkom východe spolu s uzatvorením vzdušného priestoru Spojených arabských emirátov.

V akej časti Dubaja sa momentálne nachádzate a aká bola noc?

My sa nachádzame v časti Meydan a noc bola pokojná. Výbuch sme nepočuli zhruba od včerajšej 16. hodiny. Mám ale informácie, že na „palme“ bolo niečo ráno počuť.

Badáte problematiku dezinformácií v súvislosti s Dubajom aj vy?

Aktuálne sa šíri veľa falošných videí, ktoré nie sú reálne. Ide napríklad o staršie videá – pred pár rokmi v Dubaji explodovala reštaurácia, pričom niektorí to zverejnia s tým, že ide o raketový útok na Dubaj. Videl som tiež AI videá, kde má údajne na Dubaj letieť množstvo rakiet. Toto situácii nepomáha.

Túto situáciu určite nezľahčujeme, nie je to v poriadku. Nedá sa povedať, že sme na 100 % v bezpečí, aj keď sa tak chceme cítiť. Plne ale dôverujeme bezpečnostnému systému, ktorý Spojené arabské emiráty majú a ktorý, zdá sa, funguje výborne.

Poškodený bol však jeden z terminálov letiska, médiami rezonoval horiaci hotel na „palme“ či ďalšie menšie incidenty. Ako na to reagovali ľudia priamo v Dubaji a máte informácie od miestnych autorít, aké opatrenia či pokyny v súvislosti s tým dávajú verejnosti?

Veríme, že dôležité informácie by mali byť prístupné pre všetkých. Tento PREMIUM článok si preto môžeš prečítať ZADARMO

Z informácií, ktoré máme, išlo o dôsledky dopadu trosiek zo zničenej rakety. Správy, ktoré nám prišli, zdôraznili vyhýbanie sa šíreniu falošných informácií s tým, že sa treba spoliehať práve na oficiálne pokyny týkajúce sa bezpečnosti. Počas včerajšieho dňa nám prišlo upozornenie, aby sme sa pre potenciálne hrozby držali v prístreší, čo najďalej od okien a mimo otvorených priestranstiev.

V našom prípade nedošlo k žiadnej evakuácii do podzemných priestorov ani nič podobné. S rodinou sme noc strávili štandardne v apartmáne. Máme tiež informácie o tom, že školy a škôlky fungujú dištančne.

Foto: Pexels

Veľa ľudí ostalo na letiskách či v hoteloch. Máte nejaké informácie o možnostiach týchto turistov?

Dostali sa ku mne informácie, podľa ktorých majú turisti možnosť ostať v ubytovacích zariadeniach dlhšie, ale bližšie správy k tomuto nemám.

Aká je vaša situácia?

Nachádzame sa v apartmáne a vieme využívať prakticky všetky služby, ktoré máme k dispozícii. Včera sme boli v Dubai Mall pri Burj Khalife, všetko bolo otvorené. Inak sa zdržujeme podľa odporúčaní vlády „doma“ a vyčkávame na ďalšie nariadenia.

Ako aktuálne vyzerá deň v Dubaji? Čo je odlišné od štandardu?

To, čo vnímam, je, že všade je menej ľudí. Zároveň je tu však relatívny pokoj, obyvatelia veria obranným systémom krajiny. Nervozitu pozorujem skôr zo strany letísk a z uzatvoreného vzdušného priestoru, kde sú, bohužiaľ, uviaznutí ľudia, ktorí chceli z Dubaja odísť.

Dlhoročný sprievodca Peter

Pre interez sa k aktuálnemu stavu vyjadril aj známy sprievodca Peter Kršík, ktorý v Dubaji pôsobí od roku 2001. Podľa československých turistov ide o jedného z najlepších sprievodcov v perle arabského sveta.

V akej časti Dubaja žijete a ako vnímate aktuálny stav?

Bývame v oblasti EMAAR South, čo je v podstate ďalej od mesta, takže sme počas uplynulých nocí nepočuli žiadne výbuchy. Ja som bol v sobotu s turistami v Abú Zabí, kde som videl nejaké zostrelené rakety, no keby sme nemali prístup k sociálnym sieťam, tak ani nevieme, že sa niečo deje.

Ako to je s bežnými službami či činnosťami?

Na doprave bolo včera vidieť, že je na cestách oveľa menej áut. Obchody, reštaurácie, kaviarne fungujú v normálnom režime, aj keď niektorí ľudia v panike robia väčšie nákupy, ale inak je situácia štandardná. Štát nás priebežne o situácii informuje, občas je v diaľke nad mestom počuť výbuch, no sme informovaní a vieme, čo sa deje. Taktiež sme dostali správy o tom, že školská výuka bude do stredy prebiehať online.

Foto: Flickr

S čím vás turisti v týchto dňoch kontaktujú najčastejšie?

Ľudia sa na mňa obracajú najviac s tým, ako sa dostať z Emirátov von. To je veľmi ťažko zodpovedateľná otázka a zároveň mám na ňu jednoduchú odpoveď: treba počkať, čo bude. Mne toto obdobie pripomína covidový čas, keď sme nevedeli, o čo ide a ako dlho to bude trvať.

My, ktorí tu žijeme dlhodobo a máme tu všetky potrebné veci, pre nás je život normálny a necítime sa ohrození. Samozrejme, je mi ľúto turistov, ktorí tu ostali zaseknutí, často s malými deťmi, a nemajú šancu dostať sa domov.

Dnes som s turistami v Abú Zabí a všetky turistické miesta sú poloprázdne, takže z tohto pohľadu je to pre nich dobré, ale tiež by som bol rád, keby sa celková situácia vrátila do normálu.

