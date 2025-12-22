Kto vybuchne počas sviatkov ako prvý? Barani neznášajú čakanie a Pannu úplne zničí perfekcionizmus

Vianočný zhon začína – či už ide o nákupy darčekov na poslednú chvíľu, alebo pečenie koláčov, aby boli na Štedrý deň čo najviac čerstvé. Navyše, netreba zabúdať ani na všetky povinnosti, ktoré sa snažíme v práci čo najlepšie a najrýchlejšie dať dokopy, aby sme si mohli užiť zaslúžené voľno.
Ak hľadáme znamenie, na ktoré toho už čoskoro bude veľa a stratí nervy počas sviatkov ako prvé, zamerať sa rozhodne treba na ohnivé znamenia. Tie sú známe svojou vášňou, dynamickosťou a tendenciou byť impulzívni a výbušní. Hoci im nechýba elán, väčšina z nich by sa dala označiť za cholerikov, a to platí aj počas sviatkov. Pri jednom znamení však viac než pri ostatných.
Baran: Všetko musí byť podľa neho
Netrpezlivosť je Baranovo druhé meno. Počas sviatkov je práve on to „dieťa“, ktoré musí mať všetko a hneď. Nezvláda čakanie v rade, keď na poslednú chvíľu kupuje darček a niečo také ako: „Počkaj, lebo neuvidíš zlaté prasiatko,“ rozhodne nepozná. Každé plytvanie času mu len viac a viac dvíha tlak a je tak len otázkou času, kedy vybuchne.
Barani navyše radi robia veci po svojom. Majú svoj plán, svoje postupy, a keď ich niekto vyruší, alebo nebodaj navrhne, že sa dá niečo robiť inak a lepšie, vnímajú to ako osobný útok. Majte sa preto na pozore, pretože, keď má toho Baran dosť a pretečie jeho pohár trpezlivosti, bude to hlučné a intenzívne.
3 znamenia mu šliapu na päty
Nie je to však len Baran, kto má našliapnuté k strate nervov. Hneď za ním sú totiž 3 znamenia – Panna, Lev a Kozorožec. Panna je perfekcionistka, ktorá potrebuje dokonale vyžehlený obrus, na milimeter presne zabalené darčeky a každú ozdobu na stromčeku na správnom mieste. Z chaosu sa totiž Panna môže veľmi jednoducho zrútiť.
Čo sa týka Leva, ten potrebuje pozornosť. Či už ide o výber darčekov, výzdobu alebo chutné jedlo, potrebuje počuť chválu a jeho ego neunesie, ak jeho dokonalá sviatočná atmosféra ľudí nenadchne.
V neposlednom rade je tu Kozorožec – ten, ktorý má problém oddychovať. Kozorožce sú známe tým, že sú pracovité a vždy efektívne. Neznášajú plytvanie časom a hoci sú Vianoce sviatky pokoja, aj tak potrebujú, aby všetko klapalo ako hodinky. Pauzy počas zdobenia stromčeka či odkladanie povinností na neskôr ich preto dokážu veľmi rýchlo vytočiť.
