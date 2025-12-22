Kto vybuchne počas sviatkov ako prvý? Barani neznášajú čakanie a Pannu úplne zničí perfekcionizmus

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Vianoce
Niektoré znamenia musia mať jednoducho sviatky po svojom, inak bude zle.

Vianočný zhon začína – či už ide o nákupy darčekov na poslednú chvíľu, alebo pečenie koláčov, aby boli na Štedrý deň čo najviac čerstvé. Navyše, netreba zabúdať ani na všetky povinnosti, ktoré sa snažíme v práci čo najlepšie a najrýchlejšie dať dokopy, aby sme si mohli užiť zaslúžené voľno.

Ak hľadáme znamenie, na ktoré toho už čoskoro bude veľa a stratí nervy počas sviatkov ako prvé, zamerať sa rozhodne treba na ohnivé znamenia. Tie sú známe svojou vášňou, dynamickosťou a tendenciou byť impulzívni a výbušní. Hoci im nechýba elán, väčšina z nich by sa dala označiť za cholerikov, a to platí aj počas sviatkov. Pri jednom znamení však viac než pri ostatných.

Viac z témy Vianoce:
1.
Preplnená chladnička či zákusky na stole: Hygienička prezradila najčastejšie chyby, ktoré na Vianoce môžu byť problémom
2.
Rada pre preťažené ženy: Psychologička Ivana o tom, ako znížiť vianočnú mentálnu záťaž a neprepadať pocitu zlyhania
3.
Keď bohatstvo mení Vianoce: Šialené zvyky celebrít počas sviatkov, ktoré vás pobavia
Zobraziť všetky články (31)
Ilustračná foto: Pexels

Baran: Všetko musí byť podľa neho

Netrpezlivosť je Baranovo druhé meno. Počas sviatkov je práve on to „dieťa“, ktoré musí mať všetko a hneď. Nezvláda čakanie v rade, keď na poslednú chvíľu kupuje darček a niečo také ako: „Počkaj, lebo neuvidíš zlaté prasiatko,“ rozhodne nepozná. Každé plytvanie času mu len viac a viac dvíha tlak a je tak len otázkou času, kedy vybuchne.

Barani navyše radi robia veci po svojom. Majú svoj plán, svoje postupy, a keď ich niekto vyruší, alebo nebodaj navrhne, že sa dá niečo robiť inak a lepšie, vnímajú to ako osobný útok. Majte sa preto na pozore, pretože, keď má toho Baran dosť a pretečie jeho pohár trpezlivosti, bude to hlučné a intenzívne.

Foto: Image by cookie_studio on Freepik

3 znamenia mu šliapu na päty

Nie je to však len Baran, kto má našliapnuté k strate nervov. Hneď za ním sú totiž 3 znamenia – Panna, Lev a Kozorožec. Panna je perfekcionistka, ktorá potrebuje dokonale vyžehlený obrus, na milimeter presne zabalené darčeky a každú ozdobu na stromčeku na správnom mieste. Z chaosu sa totiž Panna môže veľmi jednoducho zrútiť.

Čo sa týka Leva, ten potrebuje pozornosť. Či už ide o výber darčekov, výzdobu alebo chutné jedlo, potrebuje počuť chválu a jeho ego neunesie, ak jeho dokonalá sviatočná atmosféra ľudí nenadchne.

V neposlednom rade je tu Kozorožec – ten, ktorý má problém oddychovať. Kozorožce sú známe tým, že sú pracovité a vždy efektívne. Neznášajú plytvanie časom a hoci sú Vianoce sviatky pokoja, aj tak potrebujú, aby všetko klapalo ako hodinky. Pauzy počas zdobenia stromčeka či odkladanie povinností na neskôr ich preto dokážu veľmi rýchlo vytočiť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Rada pre preťažené ženy: Psychologička Ivana o tom, ako znížiť vianočnú mentálnu záťaž a neprepadať…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac