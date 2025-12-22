Rada pre preťažené ženy: Psychologička Ivana o tom, ako znížiť vianočnú mentálnu záťaž a neprepadať pocitu zlyhania

Hoci sú Vianoce sviatkami pokoja, pre mnohých z nás prinášajú najprv stres a zhon predtým, než vôbec pocítime čaro Vianoc. Všetky nákupy, prípravy a snaha potešiť všetkých naokolo, si neskôr vyberú svoju daň. Dá sa však tomu predísť vďaka jednoduchým trikom, ktoré odľahčia vašu mentálnu záťaž.
Psychologička a NLP koučka Ivana Čergeťová vysvetlila, že existujú praktické taktiky, ktoré pomôžu vianočný stres zvládnuť a zároveň upozornila na varovné signály, vďaka ktorým zistíme, že je toho naozaj už priveľa. Navyše, okrem stresu môžete počas sviatkov cítiť aj melanchóliu či nostalgiu a to aj v prípade, že ste obklopení svojimi blízkymi. A hoci máte pocit, že by ste mali cítiť radosť, nie je to tak.
Prečo necítite radosť
„Vianoce fungujú ako zosilňovač nervového systému: kontrast medzi „ako by to malo byť“ a realitou aktivuje smútok. Smútok za blízkymi, rodinné skripty aj sociálne porovnávanie. Menej denného svetla a rozhodený režim znižujú serotonín a zvyšujú únavu,“ vysvetľuje psychologička. Dodáva, že ide o situáciu, kedy „máme veľa podnetov a málo útočísk pre bezpečie“.
Týchto pocitov sa pritom dá ľahko zbaviť, stačí, ak si ich poriadne uvedomíte a rozhodne sa s tým niečo robiť. Zmena totiž nepríde len tak sama od seba.
„Pomáha pomenovať emóciu („toto je smútok, nie zlyhanie“), krátka denná chôdza na dennom svetle, dlhší výdych než nádych, tri „mikroradosti“ denne (vôňa, hudba, teplo v dlaniach) a jednoduché, nie „dokonalé“ rituály,“ radí Ivana.
Taktiky, ako zvládnuť vianočný zhon
Stres z Vianoc pritom prichádza ešte pred sviatkami. Všetko upratovanie, nakupovanie, balenie darčekov sa pridáva do už aj tak preplnených dní a vy máte náhle pocit, že toho máte až nad hlavu. Týka sa to najmä žien, ktoré majú predstavu dokonalých Vianoc a chcú zorganizovať sviatky tak, aby bola celá rodina spokojná. Často však v procese tohto plánovania zabúdajú na seba.
„Predsviatočný „projekt“ často preklápa mentálnu záťaž na jednu osobu (zvyčajne ženu), čo zvyšuje psychickú aj fyzickú záťaž: prefrontálny kortex je unavený – to je tá časť mozgu, ktorá je zodpovedná za racionálne zmýšľanie, a amygdala je v strehu – to je zase tá časť mozgu, ktorá sa stará o naše bezpečie a v prípade sviatkov striehne na akúkoľvek katastrofu,“ vysvetľuje psychologička.
Odborníčka preto odporúča nastaviť si „Minimum Viable Vianoce“, teda určiť si top tri veci, ktoré chceme, aby boli funkčné a zvyšok je len „bonus“. Zároveň radí, aby ste si nenechávali všetok nápor a povinnosti len na svojich pleciach, ale rozdelili, kto je za čo zodpovedný. Šikovnou pomôckou v tomto prípade môže byť kanban (systém rozdelenia práce – SPRAVIŤ/ROBÍM/SPRAVENÉ, pozn. red.), ktoré si môžete dať na chladničku a máte ho tak vždy na očiach.
V neposlednom rade odporúča spraviť si krátku poradu, „kto má čo na starosti a uistenie sa, že je všetko pripravené a zabezpečené“.
Dodáva: „Kľúčové je zamerať sa na telo, potom na úlohy: 90-minútové bloky práce je vhodné striedať s pauzami, s dýchaním a večer znížiť čas strávený pri obrazovke a sociálnych médiách na minimum. A čo na koniec? Nastavte si hranice: Chcem, aby boli sviatky pokojné – urobme len tieto tri veci.“
