Kto je strelec z Bieleho domu? 31-ročný učiteľ žil nenápadný život, mal viacero zbraní. Terčom nebol iba Trump

Nina Malovcová
TASR
Učiteľ, vývojár hier aj „osamelý vlk“, ktorého zadržali na mieste.

Počas večere pre novinárov vo Washingtone, na ktorej sa v sobotu večer miestneho času zúčastnil aj americký prezident Donald Trump, zazneli výstrely. Prezidenta evakuovali agenti tajnej služby a podozrivého muža na mieste zadržali.

O prípade informovali CNN, agentúra AFP a TASR. Vyšetrovatelia identifikovali podozrivého ako Colea Tomasa Allena, 31-ročného muža z kalifornského Torrance, ktorého teraz čaká federálny súd.

Učiteľ aj autor videohry

Podľa verejne dostupných informácií pôsobil Allen ako učiteľ na čiastočný úväzok v spoločnosti C2 Education, ktorá sa venuje príprave študentov na testy. Firma ho v decembri 2024 ocenila titulom „učiteľ mesiaca“, čo naznačuje, že v profesionálnom prostredí bol vnímaný pozitívne.

Popri pedagogickej práci sa venoval aj vývoju videohier. Na platforme Steam publikoval nezávislú hru Bohrdom, ktorú predával za 1,99 dolára. Podľa vlastných slov pracoval aj na ďalšom projekte s pracovným názvom „First Law“.

Technické vzdelanie a ambície

Allen vyštudoval mechanické inžinierstvo na California Institute of Technology, kde získal bakalársky titul v roku 2017. Neskôr pokračoval v štúdiu informatiky na California State University-Dominguez Hills, kde získal magisterský titul. Počas štúdia na prestížnej univerzite zaujal projektom núdzovej brzdy pre invalidné vozíky, ktorý sa objavil aj v miestnych médiách. Jeho profil tak naznačuje kombináciu technického talentu a záujmu o praktické riešenia.

Záznamy Federálnej volebnej komisie ukazujú, že Allen prispel sumou 25 dolárov na prezidentskú kampaň Kamaly Harris v októbri 2024, ktorú následne v amerických prezidentských voľbách aj volil. Na profesionálnych sieťach sa prezentoval ako vývojár a programátor, pričom zdôrazňoval vlastné projekty a technologické zručnosti.

Zásah bezpečnostných zložiek

Prezident Donald Trump po incidente uviedol, že podozrivého „zneškodnili niektorí veľmi statoční príslušníci Tajnej služby“. Jeden z agentov bol postrelený, no ochránila ho nepriestrelná vesta.„Bol postrelený z veľmi blízkej vzdialenosti veľmi silnou zbraňou a nepriestrelná vesta urobila svoju prácu,“ povedal prezident. Útočník mal mať podľa jeho slov k dispozícii viacero zbraní.

Čelí obvineniam, vyšetrovanie pokračuje

Riaditeľ FBI Kash Patel uviedol, že vyšetrovatelia analyzujú balistické dôkazy vrátane strelných zbraní a nábojníc a zároveň vypočúvajú svedkov. Úradujúci minister spravodlivosti Todd Blanche deklaroval, že voči podozrivému budú vznesené obvinenia.

Generálna prokurátorka pre Washington Jeanine Pirrová spresnila, že Allen čelí obvineniam za použitie strelných zbraní počas násilného trestného činu a za útok na federálnych príslušníkov s použitím nebezpečnej zbrane. Pred federálny súd ho majú predviesť v pondelok. Prezident Donald Trump označil podozrivého za „veľmi chorú osobu“ a uviedol, že podľa jeho názoru išlo o „osamelého vlka“. Vyšetrovanie prípadu naďalej pokračuje.

