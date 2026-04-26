Streľba v Bielom dome, Trumpa evakuovali: Agenta Tajnej služby zachránila vesta

Aktuálna správa
Lucia Mužlová
TASR
Večeru pre novinárov prerušila streľba.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu na tlačovej konferencii po streľbe na večeri pre novinárov v hoteli vo Washingtone vyhlásil, že podozrivého „zneškodnili niektorí veľmi statoční príslušníci Tajnej služby“. Jeden z nich bol postrelený, no podľa Trumpa ho ochránila nepriestrelná vesta, ktorú mal na sebe. Prezident zároveň vyzval Američanov, aby riešili svoje rozdiely mierovou cestou, informuje TASR.

„Bol postrelený z veľmi blízkej vzdialenosti veľmi silnou zbraňou a nepriestrelná vesta urobila svoju prácu,“ povedal o príslušníkovi Tajnej služby. Útočník, ktorého označil za „potenciálneho atentátnika“, mal podľa jeho slov „viacero zbraní“.

Trump spomenul aj incident z roku 2024, keď bol v Pensylvánii terčom atentátu, pri ktorom utrpel poranenie ucha. Podľa svojich slov študoval o atentátoch a verí, že ľudia sa zameriavajú na tých, ktorí mali „najväčší vplyv“, pričom spomenul prezidenta USA Abrahama Lincolna, ktorý zomrel po atentáte v roku 1865.

Zverejnili údaje strelca

„Ale vzhľadom na udalosti dnešného večera žiadam všetkých Američanov, aby sa vo svojich srdciach znovu zaviazali k mierovému riešeniu našich rozdielov. Musíme, musíme riešiť naše rozdiely,“ konštatoval.

Budova, v ktorej sa konalo podujatie, podľa neho „nie je veľmi bezpečná“. Opakovane povedal, že večeru zorganizujú znova v priebehu nasledujúcich 30 dní a bude „väčšia, lepšia a ešte krajšia“.

Na Trumpovej platforme Truth Social približne na začiatku tlačovej konferencie zverejnili fotografiu údajného strelca, 31-ročného muža z Kalifornie. Prezident tvrdí, že ide o „veľmi chorú osobu“.

„Podľa môjho názoru to bol osamelý vlk,“ povedal Trump s tým, že nevidí dôvod domnievať sa, že tento útok súvisel s vojnou v Iráne. Jeho kroky voči Teheránu z neho mohli urobiť terč, no tvrdí, že sa nenechá odradiť.

„Keď robíte takéto veci, stávate sa terčom. Ak by som to nerobil, myslím, že by som bol oveľa menej terčom, ale je mi cťou ním byť,“ uviedol pre novinárov. „Neodradí ma to od víťazstva vo vojne v Iráne,“ vyhlásil.

Úradujúci minister spravodlivosti Todd Blanche na tlačovej konferencii oznámil, že orgány čoskoro vznesú obvinenia voči útočníkovi. Agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) a Tajnej služby naďalej prehľadávajú washingtonský hotel Hilton, kde k incidentu došlo. „Sľubujem, že spravodlivosť bude vykonaná,“ vyhlásil.

Agenti FBI podľa riaditeľa tohto úradu Kasha Patela skúmajú všetky balistické dôkazy vrátane „dlhej strelnej zbrane a nábojníc“. Okrem toho vypočúvajú svedkov a vyzval každého, kto má o tomto incidente nejaké informácie, aby ich oznámil FBI.

Podozrivého v pondelok predvedú pred federálny súd, uviedla generálna prokurátorka USA pre Washington Jeanine Pirrová. Útočník podľa nej čelí dvom obvineniam za použitie strelných zbraní počas násilného trestného činu a za útok na federálnych príslušníkov s použitím nebezpečnej zbrane.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete
Michaela predáva luxusné nehnuteľnosti: Iba lokalita dnes nestačí, o miliónových obchodoch rozhodujú detaily
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Dunaj k vašim službám
Najnovšie články

