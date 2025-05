Kristína Svarinská priznala, či by chcela opustiť Slovensko. Odpoveď herečky z Dunaja, k vašim službám mnohých odrovná

Na televíznych obrazovkách stvárňuje dievča zo sirotinca s podrezaným jazykom a zdravým sebavedomím. Herečka je rovnaká ako seriálová Klára z Dunaja, k vašim službám aj v reálnom živote. Nedáva si servítku pred ústa a veci robí po svojom, aj bez ohľadu na to, čo na to povedia ostatní. Aspoň tak vystupuje na sociálnych sieťach, no najnovšie to tiež potvrdila v jednom rozhovore, v ktorom sa vyjadrila o odchode z rodnej krajiny.

Sympatická brunetka je vyzbrojená veľkou dávkou talentu, ktorý ukazuje pred kamerami. Najviac zažiarila v seriáli Dunaj, k vašim službám, kde sa zhostila neľahkej úlohy v podobe predavačky, ktorá sa pretĺka životom a čelí rôznym prekážkam. Jej úspech je očividný nielen u nás, presahuje tiež slovenské hranice. Aj v Česku sú z nej mnohí hotoví. Zdá sa, že by herečka Kristína Svarinská pokojne mohla preraziť aj inde. V diskusii na Closer Talks Offline v Temnom Ost Blocku však prezradila, že Slovensko nechce opustiť z viacerých dôvodov.

Prečo nechce odísť?

Stáva sa už pomaly zvykom, že mnohí mladí ľudia po vyštudovaní strednej alebo vysokej školy mieria do zahraničia. Lákajú ich väčšie možnosti, sloboda, ale aj túžba po objavovaní zvyšku sveta mimo Slovenska. Mladá umelkyňa to úplne chápe, hoci ona sa medzi nich neradí, okrem iného aj pre svoj vek.

„Ja rozumiem, že ľudia, ktorí majú dvadsať, dvadsaťpäť, tridsať rokov rozmýšľajú nad tým, že budú odchádzať, ale ja mám o mesiac tridsaťšesť. Mám tu nejaké svoje zázemie vybudované a mám tu proste prácu, ktorú, povedzme si úprimne, naozaj nemôžem robiť len tak niekde,“ povedala úprimne Kristína, ktorá nedávno vyslovila svoju najväčšiu životnú traumu.

Je však za tým aj niečo iné, ako práca. Dôvod, prečo sa nechystá nikam vycestovať, je vzťah, ktorý si užíva so svojím partnerom. „Nemôžem sa teraz rozhodnúť, že idem hrať do Španielska. Nemôžem sa rozhodnúť, že pôjdem točiť filmy do Škandinávie. To proste úplne nejde,“ pokračovala herečka a naznačila, že ani rodinu nechce opustiť. „Do toho tu mám muža a rodinu, nechce sa mi odtiaľto odchádzať. Nemyslím si, že my sme tí, ktorí by mali odísť,“ ozrejmila Kristína Svarinská, ktorá vidí určité znaky fašizmu, zachytené v Dunaj, k vašim službám, aj na Slovensku⁠.

„Bohužiaľ, vnímam paralely s dneškom. V 40. rokoch prenasledovali na Slovensku skupiny obyvateľov na základe rasy, orientácie či viery. O 80 rokov neskôr žijeme v krajine, kde sa potláčajú práva LGBTI+ ľudí,“ priznáva 35-ročná brunetka.⁠