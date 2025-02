Kristína Svarinská prehovorila o najväčšej traume vo svojom živote: Nočná mora, ktorú by nikto nechcel zažiť

Stačí to len vysloviť a mnohým zviera hrdlo a naskakujú zimomriavky. Ide o niečo, čo človek nikdy neprekoná. Pohne sa vpred a funguje, no nezabudne. Vedela by o tom rozprávať herečka z Dunaja, k vašim službám, ktorá má za sebou veľkú traumu. Hoci sa po šoku, ktorý prežila, pozbierala a postavila na nohy, je zlomená. Každému by sa chvel hlas a nebol by schopný prehovoriť, ona vyšla s pravdou von.

Článok pokračuje pod videom ↓

Pri otázke, z čoho majú ľudia najväčší strach v živote, by väčšina neváhala a zhodla by sa na jednom. Nikdy by nechceli prežiť smrť blízkeho človeka. Život je však nevyspytateľný a vie to zariadiť inak. Známa herecká hviezda Kristína Svarinská si v relácii Opri sa o mňa zaspomínala na bolestivý zážitok. Ten ju vo veľkom poznamenal, o čom svedčí fakt, že sa poriadne vyplakala až po troch rokoch od incidentu, ako uviedol portál STVR.

Zľakla sa a nevedela to spracovať

Nie div, že jej to utkvelo v pamäti. „Bol to ôsmy október 2014, keď mi zavolali z maminej práce, že mama neprišla. Hovorila som si, že si asi vzala dovolenku,“ povedala Kristína, ktorej nenapadlo niečo riešiť. Niečo jej však hovorilo, že by mamu predsa len mala ísť pozrieť, a tak vzala kľúče a išla.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Kristína Svarinská (@kristina.svarinska)



Nečakala ani v tom najhoršom sne, že sa jej naskytne pohľad, pri ktorom by mnohí skolabovali. Napokon ani herečka nemala k tomu ďaleko. „Otvorila som dvere a našla mamu mŕtvu v kúpeľni. Pamätám si, že som sa veľmi zľakla a že som zavolala záchranku. Z traumatického šoku sa mi akoby zasekla sánka. Nevedela som hýbať tvárou,“ uviedla Kristína, ktorej všetci hovorili, aká je silná po tom, čo si prežila.

Navonok to vyzeralo tak, že je všetko v poriadku. Dokonca aj herečka bola o tom presvedčená, normálne fungovala ako za iných okolností, no išla na autopilota. V skutočnosti to nevedela spracovať. „Na druhý deň mi prišla správa z bulvárneho denníka. Napísali mi, že sa dozvedeli o smrti mojej mamy. Pýtali sa, ako sa cítim a čo sa stalo? Vyšla som na ulicu a bola som všade na titulkách,“ priznala, no nerobila si z toho vrásky.

Plakala dva dni