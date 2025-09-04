Kotlár sa odvolával na japonskú štúdiu: Autori teraz vysvetlili, že splnomocnenec zavádzal v priamom prenose

Splnomocnenec vlády Peter Kotlár opäť vyvolal rozruch, keď na tlačovej konferencii označil mRNA vakcíny za príčinu mŕtvice. Ako kľúčový dôkaz použil japonskú vedeckú štúdiu.
Redakcia portálu Aktuality však oslovila priamo jej autorov v Japonsku a ich reakcia bola jednoznačná. Kotlárove tvrdenia podľa nich nemajú oporu vo vede.
Kotlár hovoril o biologickej zbrani
Za dva roky vo funkcii sa Kotlár predstavil na viacerých tlačových besedách, na ktorých spochybňoval pandémiu aj očkovanie. V apríli opäť stál pred médiami a tvrdil, že má dôkazy o škodlivosti mRNA vakcín. Opieral sa o analýzy lekárky Sone Pekovej, známej šírením konšpirácií, a ukazoval mikroskopické obrázky, ktoré podľa neho dokazujú prítomnosť nanotechnológie vo vakcínach.
Medzi jeho dôkazmi bola aj štúdia japonských vedcov s názvom Expresia proteínu SARS-CoV-2 spike v mozgových tepnách: Dôsledky hemoragickej mozgovej príhody po očkovaní mRNA. Kotlár ju interpretoval tak, že mRNA vakcíny priamo spôsobujú hemoragické mozgové príhody, autoimunitné ochorenia či dokonca prepísanie DNA.
Japonskí vedci sa od Kotlára dištancovali
Autori štúdie reagovali pre Aktuality a zdôraznili, že ich práca mala úplne iný cieľ. „Naša štúdia bola vykonaná s primárnym cieľom šíriť klinické pozorovania, podporiť transparentnosť a prispieť k vedeckej diskusii. Nepodnecujeme emocionálne debaty,“ uviedli.
Analyzovali 19 pacientov s hemoragickou cievnou mozgovou príhodou. Spike proteín našli u deviatich z nich, pričom niektorí boli očkovaní a iní prekonali covid-19. Vedci zdôraznili, že „nemôžeme určiť príčinnú súvislosť medzi spike proteínom a hemoragickou cievnou mozgovou príhodou. Spike proteín môže pochádzať buď z vakcíny alebo z vírusu SARS-CoV-2.“
Štúdia nepotvrdzuje, čo tvrdí Kotlár
Na tlačovke Kotlár viackrát útočil aj na lekára Petra Sabaku a dokonca vyzýval, aby odstúpil z funkcie. Ten pre Aktuality vysvetlil, že samotná štúdia nedokazuje spojitosť medzi očkovaním a mŕtvicami. „Samotní autori uvádzajú, že ich štúdia nepreukázala kauzálnu súvislosť medzi cievnymi mozgovými príhodami a očkovaním,“ povedal Sabaka.
Podľa neho išlo o malú vzorku pacientov, pričom časť z nich bola očkovaná, časť prekonala covid-19 a u niektorých sa prekonaná infekcia nedá vylúčiť. Navyše rozsiahle štúdie z Anglicka či zo USA, aj metaanalýzy publikované v odborných časopisoch The Journal of Infectious Diseases a Neurology, nenašli zvýšené riziko cievnych mozgových príhod u očkovaných ľudí.
