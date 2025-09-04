Kotlár sa odvolával na japonskú štúdiu: Autori teraz vysvetlili, že splnomocnenec zavádzal v priamom prenose

Foto: TASR - Jakub Kotian

Nina Malovcová
Koronavírus
Peter Kotlár sa odvolával na japonskú štúdiu o mRNA vakcínach.

Splnomocnenec vlády Peter Kotlár opäť vyvolal rozruch, keď na tlačovej konferencii označil mRNA vakcíny za príčinu mŕtvice. Ako kľúčový dôkaz použil japonskú vedeckú štúdiu.

Redakcia portálu Aktuality však oslovila priamo jej autorov v Japonsku a ich reakcia bola jednoznačná. Kotlárove tvrdenia podľa nich nemajú oporu vo vede.

Viac z témy Koronavírus:
1.
Pellegrini skritizoval Kotlára, neurobil, čo mal: Analýzu SAV musíme akceptovať a vláda nesmie vedcov podhadzovať útokom
2.
Vedci SAV už zverejnili detaily o vakcínach: Vláda stále mlčí, analýza pre Kotlára však ukazuje jednoznačný záver
3.
Lekári sa spojili proti Kotlárovi: Varujú, že podnecuje strach a môže priniesť návrat epidémií. Žiadajú jeho odvolanie
Zobraziť všetky články (1382)

Kotlár hovoril o biologickej zbrani

Za dva roky vo funkcii sa Kotlár predstavil na viacerých tlačových besedách, na ktorých spochybňoval pandémiu aj očkovanie. V apríli opäť stál pred médiami a tvrdil, že má dôkazy o škodlivosti mRNA vakcín. Opieral sa o analýzy lekárky Sone Pekovej, známej šírením konšpirácií, a ukazoval mikroskopické obrázky, ktoré podľa neho dokazujú prítomnosť nanotechnológie vo vakcínach.

Medzi jeho dôkazmi bola aj štúdia japonských vedcov s názvom Expresia proteínu SARS-CoV-2 spike v mozgových tepnách: Dôsledky hemoragickej mozgovej príhody po očkovaní mRNA. Kotlár ju interpretoval tak, že mRNA vakcíny priamo spôsobujú hemoragické mozgové príhody, autoimunitné ochorenia či dokonca prepísanie DNA.

Japonskí vedci sa od Kotlára dištancovali

Autori štúdie reagovali pre Aktuality a zdôraznili, že ich práca mala úplne iný cieľ. „Naša štúdia bola vykonaná s primárnym cieľom šíriť klinické pozorovania, podporiť transparentnosť a prispieť k vedeckej diskusii. Nepodnecujeme emocionálne debaty,“ uviedli.

Foto: TASR

Analyzovali 19 pacientov s hemoragickou cievnou mozgovou príhodou. Spike proteín našli u deviatich z nich, pričom niektorí boli očkovaní a iní prekonali covid-19. Vedci zdôraznili, že „nemôžeme určiť príčinnú súvislosť medzi spike proteínom a hemoragickou cievnou mozgovou príhodou. Spike proteín môže pochádzať buď z vakcíny alebo z vírusu SARS-CoV-2.“

Štúdia nepotvrdzuje, čo tvrdí Kotlár

Na tlačovke Kotlár viackrát útočil aj na lekára Petra Sabaku a dokonca vyzýval, aby odstúpil z funkcie. Ten pre Aktuality vysvetlil, že samotná štúdia nedokazuje spojitosť medzi očkovaním a mŕtvicami. „Samotní autori uvádzajú, že ich štúdia nepreukázala kauzálnu súvislosť medzi cievnymi mozgovými príhodami a očkovaním,“ povedal Sabaka.

Podľa neho išlo o malú vzorku pacientov, pričom časť z nich bola očkovaná, časť prekonala covid-19 a u niektorých sa prekonaná infekcia nedá vylúčiť. Navyše rozsiahle štúdie z Anglicka či zo USA, aj metaanalýzy publikované v odborných časopisoch  The Journal of Infectious Diseases a Neurology, nenašli zvýšené riziko cievnych mozgových príhod u očkovaných ľudí.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pellegrini skritizoval Kotlára, neurobil, čo mal: Analýzu SAV musíme akceptovať a vláda nesmie vedcov podhadzovať…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac