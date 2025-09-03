Pellegrini skritizoval Kotlára, neurobil, čo mal: Analýzu SAV musíme akceptovať a vláda nesmie vedcov podhadzovať útokom

Reprofoto: Facebook/Peter Pellegrini

Nina Malovcová
TASR
Koronavírus
Pellegrini prijal predsedu SAV. Vláda ich analýzu odmietla, prezident si vypočul vedcov osobne.

Prezident Peter Pellegrini dnes prijal predsedu Slovenskej akadémie vied Martina Venharta. Témou stretnutia bola analýza vakcín proti COVID-19, ktorú vypracovali vedci z Biomedicínskeho centra SAV. Hoci ide o dôležitý odborný dokument, vláda sa ním na svojom zasadnutí nezaoberala. Venhart sa to dozvedel v deň rokovania, povedali mu, že na vládu nemusí chodiť.

Podľa Venharta bol o vyradení bodu z programu informovaný len krátko pred začiatkom rokovania kabinetu. Premiér Robert Fico zároveň avizoval, že analýza sa do programu nedostane ani tento týždeň a zrejme ani ten ďalší.

Stretnutie sa uskutočnilo v stredu 3. septembra o 10.00 h v Prezidentskom paláci. Informáciu potvrdila Kancelária prezidenta SR aj hovorkyňa SAV Monika Tináková.

Prezident Peter Pellegrini otvorene kritizoval prácu vládneho splnomocnenca pre preverenie postupov riadenia pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Podľa jeho slov Slovensko stále nemá spracovaný dokument, ktorý by zhodnotil prijaté opatrenia počas pandémie a ukázal, čo bolo účinné a čo, naopak, zbytočné alebo dokonca škodlivé. „Dovolím zopakovať, prečo možno tento problém vznikol a prečo sme sa dostali až do tohto bodu,“ uviedol Pellegrini.

Čo očakával od splnomocnenca

Podľa prezidenta bolo od začiatku jasné, že úlohou splnomocnenca malo byť komplexné zhodnotenie priebehu pandémie. „Ak si dobre pamätáte, tak vláda po svojom nástupe obsadila pozíciu splnomocnenca vlády pre preverenie postupov riadenia samotnej pandémie COVID. Už od samého názvu vyplýva to, čo sme očakávali všetci, že pán splnomocneniec má predložiť vláde, a teda aj nám, celej slovenskej spoločnosti sumár hodnotení, ako fungovali jednotlivé opatrenia,“ vyhlásil.

Očakávaním podľa neho bolo, že materiál pomôže krajine pripraviť sa na podobné situácie v budúcnosti.

Analýza stále chýba

Podľa prezidenta však nič také spracované nebolo. „Dámy a páni, ja som to povedal už niekoľkokrát a myslím, že to môžem s čistým svedomím zopakovať aj dnes. Dodnes som takúto analýzu, ktorá vyplýva z názvu funkcie pána splnomocnenca, nevidel,“ upozornil.

Pellegrini zároveň pripomenul, že Slovensko tak prichádza o cennú skúsenosť, ktorá by mohla pomôcť pri zvládaní ďalších kríz. „Dodnes dokonca ani ako bývalý premiér, ktorý prvú vlnu musel nejakým spôsobom bez skúsenosti z predchádzajúcich pandémií riadiť, dodnes na stole nemám ani ja, ani politické strany, ani tí, ktorí do budúcna budú riadiť tento štát, žiaden manuál s hodnotením, ktoré opatrenie a riadenie pandémie boli správne, ktoré boli nesprávne,“ zdôraznil.

Veda ako pevný základ, nie konšpirácie

Prezident zároveň pripomenul, že dôveru by sme mali stavať na vedomostiach a profesionalite odborníkov, nie na konšpiračných radách. „Ak má niekto liečiť moju chorú mamu, tak budem rád, ak ju bude liečiť lekár, docent, profesor, ktorý sa vo svojom odbore vyzná. A želám si, a urobím všetko preto, aby ju neliečil človek, ktorý jej cez internet odkáže, že sa má napiť každé ráno poldeci Sava a sa jej polepší,“ uviedol Pellegrini.

Podľa neho by malo byť prirodzené, že autoritami spoločnosti sú uznávaní vedci a odborníci. „To majú byť naše vzory a tu sa máme vždy oprieť, ak máme pochybnosti, o pevnú skalu vedomostí, zistení a vedeckých znalostí. To je jediné, o čo sa môžeme oprieť,“ zdôraznil prezident.

Apel na vládu

Prezident zároveň vyzval vládu, aby už viac neodkladala rozhodnutie ohľadom analýzy. „A preto si myslím, ak sa vrátim na začiatok toho, čo som povedal, a chceme sa na tej križovatke, na ktorej dnes stojíme, rozhodnúť správne a vrátiť sa ako národ a spoločnosť opäť k tomu, že budeme rešpektovať vedecké autority, že budeme rešpektovať fakty, o ktorých môžeme polemizovať, ale môžeme polemizovať len na odbornej a vedeckej úrovni, tak by bolo dôležité, aby vláda čím skôr túto situáciu uzavrela,“ vyhlásil

Podľa neho je kľúčové chrániť vedcov a ich prácu pred zbytočným spochybňovaním. Pellegrini dodal, že Slovenská akadémia vied predstavuje základný pilier vedeckého života na Slovensku.

Odpovede prinesú vedci na tlačovej konferencii

Predseda Slovenskej akadémie vied Martin Bernhardt poďakoval prezidentovi aj verejnosti za podporu, ktorá v posledných dňoch smerovala k akadémii. Zdôraznil, že SAV si túto podporu veľmi váži, keďže prišla od viacerých inštitúcií aj jednotlivcov.

Pripomenul, že akadémia vypracovala v zmysle uznesenia vlády a zadania ministerstva zdravotníctva komplexnú správu o vedeckej analýze zloženia vakcín proti ochoreniu COVID-19. S jej závermi a použitými metódami už oboznámil prezidenta SR. Obsah správy však zatiaľ nekonkretizoval. Ako vysvetlil, detailné odpovede poskytnú až samotní autori na tlačovej konferencii, ktorú SAV zvolala na nasledujúci deň. „Budú schopní uviesť relevantné odborné informácie,“ zdôraznil Bernhardt.

Slovenská akadémia vied už avizovala, že podrobné výsledky predstaví verejnosti na tlačovej konferencii vo štvrtok 4. septembra.

Analýza: DNA vo vakcínach je hlboko pod limitmi

Ako sme vás už informovali, odborníci z Biomedicínskeho centra SAV publikovali výsledky vo forme preprintu na vedeckej platforme Research Square. Upozorňujú, že vakcíny obsahujú iba minimálne množstvá molekúl DNA a teda výrazne pod hodnotami, ktoré stanovujú regulačné autority.

V analýze sa uvádza, že obavy, ktoré verejne prezentoval vládny splnomocnenec Peter Kotlár, nie sú podložené. SAV konštatuje, že jeho výhrady vychádzajú zo zle interpretovaných dát alebo z nesprávnych metodických prístupov. Tvrdenia označila za mylné a zavádzajúce.

Na Slovensko dorazia vakcíny proti novému variantu COVID-19

Vakcíny proti novému variantu ochorenia COVID-19 budú na Slovensko dovezené v dvoch termínoch. Prvé zásielky dorazia v druhej polovici septembra, ďalšie v priebehu októbra. Pre TASR to potvrdil komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva SR.

Rezort zároveň ubezpečuje, že vakcín bude dostatok a počas hlavnej očkovacej sezóny bude mať každý záujemca možnosť dať sa dobrovoľne zaočkovať. Vláda ešte v apríli poverila ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby do predloženia výsledkov analýzy mRNA vakcín pozastavil ďalšie dodávky.

