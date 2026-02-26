Koniec špekulácií v Dunaji: Teórie divákov sa nepotvrdili, no tajomstvo je aj tak odhalené. Kristína to nie je

Začiatkom februára sa začala šíriť informácia, že v seriáli Dunaj, k vašim službám bude opäť niektorá z hrdiniek tehotná. Castingová agentúra totiž zverejnila výzvu, že pre seriál hľadajú bábätko a tak diváci okamžite začali špekulovať pre koho bude. Naposledy totiž takto hľadali bábätko pre Terezu. Iróniou osudu je, že toto bábätko bude jeho súrodencom.
Po minulotýždňovej epizóde boli diváci presvedčení, že bábätko bude patriť Kristíne. Mali totiž teóriu, že chcela Ervínovi povedať, že je tehotná, no nestihla to. Navyše, po tom, ako sa zjavila v nemocnici a dožadovala sa pomoci, diváci verili, že hľadala iného doktora, aby jej mama o tehotenstve nevedela. V skutočnosti to však nebol dôvod, prečo tam bola a táto teória sa nepotvrdila.
Tajomstvo vyšlo najavo
Ani ďalšie tipy divákov o tom, ktorá postava ostane tehotná, nevyšli. Magdu totiž postihol krutý koniec a mamičkou sa znova nestane ani Klára, ani Anna, ako tiež fanúšikovia špekulovali. Namiesto toho, aby dieťa pochádzalo zo zdravého vzťahu, totiž vzišlo z aféry a zdá sa tak, že sa udalosti v seriáli opäť poriadne zamiešajú.
Dnešná epizóda Dunaja, k vašim službám ukázala, že teórie divákov sa nepotvrdili, no napriek tomu je tajomstvo konečne odhalené. Tehotná je totiž Adela, ktorá pod srdcom nosí Holubcove dieťa. Malá Antónia tak bude mať nevlastného súrodenca. Adelu totiž už dlhšie trápili kŕče a nakoniec skončila v nemocnici, kam ju vzal pán Kováč. Tam sa zistilo, že jej bolesti spôsobovalo tehotenstvo a dôkazom bol tlkot srdiečka jej nenarodeného dieťaťa.
Nela Pocisková tak už v seriáli nie je len milenkou svojho skutočného muža, ale zároveň je s ním po novom aj tehotná, zatiaľ čo v súkromí spolu majú dve deti.
„Myslím, že to bol šok aj pre Adelu, asi takýto zvrat nečakala a bude veľmi zaujímavé sledovať, čo s ňou táto novinka urobí a ako jej to zmení život. Objaví v sebe emócie, ktoré naozaj nevie, že má,“ povedala herečka k tomuto zvratu v deji pre Markízu. Zdá sa tak, že už dlho nebude zápornou postavou a divákov čakajú ďalšie prekvapenia.
