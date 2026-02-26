Koniec špekulácií v Dunaji: Teórie divákov sa nepotvrdili, no tajomstvo je aj tak odhalené. Kristína to nie je

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Diváci konečne spoznali odpoveď na otázku, kto nosí pod srdcom dieťa.

Začiatkom februára sa začala šíriť informácia, že v seriáli Dunaj, k vašim službám bude opäť niektorá z hrdiniek tehotná. Castingová agentúra totiž zverejnila výzvu, že pre seriál hľadajú bábätko a tak diváci okamžite začali špekulovať pre koho bude. Naposledy totiž takto hľadali bábätko pre Terezu. Iróniou osudu je, že toto bábätko bude jeho súrodencom.

Po minulotýždňovej epizóde boli diváci presvedčení, že bábätko bude patriť Kristíne. Mali totiž teóriu, že chcela Ervínovi povedať, že je tehotná, no nestihla to. Navyše, po tom, ako sa zjavila v nemocnici a dožadovala sa pomoci, diváci verili, že hľadala iného doktora, aby jej mama o tehotenstve nevedela. V skutočnosti to však nebol dôvod, prečo tam bola a táto teória sa nepotvrdila.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Kristína v Dunaji rozohrala nebezpečnú hru: Vymenila kostým za šaty a v kabarete chystá tajný plán
2.
Lucia z Dunaja, k vašim službám konečne prehovorí: V slzách odhalí stratu blízkych a nadviaže nové spojenectvá
3.
Monika Szabó z Dunaja skončila v nemocnici: Po náročnom období sa sústreďuje na zdravie
Zobraziť všetky články (319)

Tajomstvo vyšlo najavo

Ani ďalšie tipy divákov o tom, ktorá postava ostane tehotná, nevyšli. Magdu totiž postihol krutý koniec a mamičkou sa znova nestane ani Klára, ani Anna, ako tiež fanúšikovia špekulovali. Namiesto toho, aby dieťa pochádzalo zo zdravého vzťahu, totiž vzišlo z aféry a zdá sa tak, že sa udalosti v seriáli opäť poriadne zamiešajú.

Foto: TV Markíza

Dnešná epizóda Dunaja, k vašim službám ukázala, že teórie divákov sa nepotvrdili, no napriek tomu je tajomstvo konečne odhalené. Tehotná je totiž Adela, ktorá pod srdcom nosí Holubcove dieťa. Malá Antónia tak bude mať nevlastného súrodenca. Adelu totiž už dlhšie trápili kŕče a nakoniec skončila v nemocnici, kam ju vzal pán Kováč. Tam sa zistilo, že jej bolesti spôsobovalo tehotenstvo a dôkazom bol tlkot srdiečka jej nenarodeného dieťaťa.

Nela Pocisková tak už v seriáli nie je len milenkou svojho skutočného muža, ale zároveň je s ním po novom aj tehotná, zatiaľ čo v súkromí spolu majú dve deti.

Foto: TV Markíza

„Myslím, že to bol šok aj pre Adelu, asi takýto zvrat nečakala a bude veľmi zaujímavé sledovať, čo s ňou táto novinka urobí a ako jej to zmení život. Objaví v sebe emócie, ktoré naozaj nevie, že má,“ povedala herečka k tomuto zvratu v deji pre Markízu. Zdá sa tak, že už dlho nebude zápornou postavou a divákov čakajú ďalšie prekvapenia.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Muž musí zarábať 5 000 eur: Influencerky si skočili do vlasov pre otázku peňazí, hádku…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Oplatí sa 45-minútová prehliadka parlamentu? Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Oplatí sa 45-minútová prehliadka parlamentu? Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac