Muž musí zarábať 5 000 eur: Influencerky si skočili do vlasov pre otázku peňazí, hádku začali ružičky

Ak ste aktívni na sociálnych sieťach a sledujete, čo sa deje vo svete influencerov, určite ste postrehli, že vody rozvírila kauza o tom, koľko by mal muž zarábať. Všetko pritom začalo nevinnou otázkou na súčasné účastníčky šou Ruža pre nevestu, a potom sa náhle internet rozdelil na dva tábory.
Tak ako každý rok, aj tento dostávajú účastníčky Ruže pre nevestu otázky na telo ešte predtým, než bude vôbec ich séria odvysielaná na televíznych obrazovkách. Diváci sa tak majú o nich vopred dozvedieť niečo viac a zistiť viac o ich vkuse či hodnotách. Po tom, ako ich však spovedala bývalá ružička a tiež účastníčka šou Love Island Kristína Vargová, k jednej otázke sa začali ozývať vo veľkom aj iné známe ženy.
Koľko by mal muž zarábať
Celé video začalo nevinne otázkou: „Máš 20 minút na to, kým príde bachelor domov, čo urobíš?“ Potom sa však Kristína presunula k otázke, koľko by mal podľa dievčat ženích, respektíve nápadník v tejto šou, podľa nich zarábať a ružičky rozhodne nepovedali nízke sumy.
„Keby okolo tej päťky zarobí, tak si myslím, že žijeme krásny život.“ , „4 až viac tisíc eur mesačne.„ , „Od tých 1 500.“ , „5-tisíc.„ , „3 000 eur.“ zneli odpovede ružičiek. Najskromnejšou odpoveďou tak ostalo 1 500 eur, zatiaľ čo zvyšné ženy požadovali sumy, ktoré bežný muž na Slovensku len tak ľahko nezarobí.
Samozrejme, reakcie ľudí na seba nenechali dlho čakať. „Prosím vás, som jediná, ktorej prídu finančné nároky týchto slečien úplne mimo? Akože ja viem, že na IG to môže pôsobiť, že všetci majú peniaze na všetko, ale plat nad 4000 € mesačne je fakt výnimka. Ak teda dievčatá nechcú bratislavského „podnikateľa“,“ znel jeden z komentárov.
„Noo dúfam, že aj ony zarobia aspoň päťku a bude sa im žiť krásne, keď budú mať spolu desinu a môžu tak budovať budúcnosť,“ pridala sa ďalšia žena. Iná sa zas pýtala: „Zaujímalo by ma koľko dievčatá zarábajú, keď od obyčajného muža očakávajú zárobok 4 – 5 tisíc. To si vážne myslíte, že taký si hľadá ženu v tejto comedy šou?“
Nechápavo pritom nekrútili hlavou len „obyčajné“ ženy, ale tento spor sa dostal aj do vôd influenceriek. Najprv sa k tomu vyjadrila Anet Slotová na príbehoch, hoci tie si už dnes nepozriete, no vďaka Nicole Fedorčákovej, ďalšej bývalej ružičke, sa táto debata presunula do ďalších komentárov.
Vyjadrenie Nicole a začiatok hádok
Bývalá ružička Nicole začala video trefnými slovami: „Môže niekto vypustiť myšlienku z vlastných úst, že „nedokázala by som milovať a rešpektovať muža kvôli tomu, že zarába menej ako ja?“ Nechápem.“ Pýtala sa pritom týchto žien, čo by robili, ak by peniaze prestali existovať. Následne povedala, že tu vôbec nejde o otázku ideálneho príjmu, ale o to, čo množstvo influenceriek dnešnej doby prezentuje na sociálnych sieťach. „Že by nedokázali milovať muža a rešpektovať, ktorý by zarábal menej ako ony,“ konkretizovala. „Toto je podmienenie rešpektu a lásky peniazmi,“ zhodnotila.
Keďže jej slová prišli krátko po tom, ako sa k téme vyjadrila Anet, mnoho ľudí sa začalo pýtať, či to mala byť reakcia priamo na ňu a či prestali byť kamarátky, no Nicole ich hneď uistila, že to nebol útok na ňu a kamarátky skutočne stále sú. Navyše, Anet sa rozhodla svoj názor zopakovať.
„Nicol, ale tam ide o to, že ten chlap má určite schopnosti, keby neexistovali peniaze tá “schopnosť” muža by sa prejavila aj bez peňazí v inej forme. Samozrejme, nie je človek s peniazmi ako človek s peniazmi. No tí, čo si to sami férovo zarobili, sú šikovnejší ako tí, čo nezarobili. Sú väčší frajeri pre ženu podvedome. Možno nie pre každú. Ale je to prirodzené, lebo žena biologicky chce muža schopného práve preto, lebo chce byť v bezpečí, keď sa raz naňho bude musieť spoľahnúť pri zakladaní rodiny. Nie je to iba o peniazoch, ale tie predstavujú určitý symbol tej schopnosti,“ oponovala jej Anet v komentároch pod týmto videom.
Na slová Anet následne zareagovala Bernadett Halašiová, ktorá na sociálnych sieťach tvorí obsah na tému svadieb a tiež má väčšiu fanúšikovskú základňu.
Napísala: „Akože snažím sa pochopiť tvoju pointu, ale šikovnosť muža naozaj nie je v tom koľko zarába. Resp. ako si dokáže svojou šikovnosťou tie peniaze zarobiť. A môžeš sa cítiť v bezpečí aj pri mužovi, ktorý nezarába viac ako ty, ale dokáže ťa v tom najhoršom prípade podržať. Podľa mňa toto nie je všeobecný vzorec kde peniaze = schopnosť muža. Ja osobne tiež zarábam viac ako môj muž, ale to ho nedehonestuje len preto, že som tiež mala vďaka bohu to šťastie zarobiť nadpriemerne vďaka nadhodnotenému sektoru, do ktorého som sa dostala. A toto neber ako útok, iba sa snažím rozvinúť diskusiu.“
Anet reagovala a priznala: „Veď ale to je v poriadku, každý to môže mať inak. Ja som mala takého partnera, mentálne bol oporou, ale inak do života sa na neho nedalo spoľahnúť vôbec, čo sa týka hmotných vecí a, bohužiaľ, ako človeka ho mám rada stále, ale príťažlivosť ako k mužovi odišla.“
Následne sa začali ozývať aj ďalšie známe mená, pričom niektoré sa prikláňali na stranu Nicole a iné zas tlieskali za názor Anet.
Napríklad influencerka a fotografka Nina Skalíková. Napísala: „Robíš videá o manifestácii lepšieho života, ale s takýmto mindsetom a súdení iných, ho nikdy nedosiahneš. @nadia_dia_ dobre povedala, že peniaze sú len fyzickým pretavením vnútorného nastavenia. Naša spoločnosť má nastavené, že nemáme chcieť od života niečo viac, nemáme vyskakovať a máme držať krok. Niektorí ľudia dávajú peniazom až privážny význam, považujú ich za niečo nečestné, a preto ich majú málo, pretože ich odmietajú. Chcieť finančne šikovného partnera nie je nič nenormálne, ani nemorálne, ani zlé. Ako to konkrétne tebe ubližuje, že niekto iný má takú požiadavku? Konkrétne napríklad na @anetslotova je vidieť, že je sebestačná a šikovná a túži po niekom seberovnom v mužskej verzii. Takéto vyjadrenia mi prídu, že vychádzajú zo závisti, že sama v sebe nemám niečo vysporiadané a áno, je to pick me.“
Naopak Betka Saloňová, ktorú môžete poznať zo sociálnych sietí aj zákulisia STVR, mala opačný názor a poukázala na paradox týchto tvrdení. Vysvetlila: „Je mi smiešne, že toto je vôbec debata. Naše peniaze sú naše, sme partneri, raz ťahá jeden, keď môže a má a raz druhý, keď je taká situácia. Spoliehať sa na muža s peniazmi, len preto, že je muž, je ako automaticky hodiť ženu do role kuchárky v kuchyni, lebo sa to od nej očakáva.“
