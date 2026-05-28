Ani nedúfali, že ho ešte uvidia. Diváci Dunaja, k vašim službám majú opäť dôvod na radosť

Niektoré veci sa nikdy nemenia. Napríklad Terezine predsudky, ako ukázala posledná odvysielaná epizóda. V nej však diváci zažili viacero šokov ako napríklad to, že Adele praskla plodová voda alebo to, že Jonáš Šarlote vyznal lásku. Zároveň sa však dočkali aj návratu postavy, o ktorej doteraz netušili, čo sa s ňou stalo.
Kamil Turza bol hlavnou postavou v 3. a 4. sérii. Ukázal sa však aj v iných sériách s výnimkou šiestej a deviatej a naposledy o ňom diváci počuli v desiatej. Potom sa po ňom akoby zľahla zem, a tak nie div, že sa fanúšikovia seriálu začali obávať najhoršieho. Bývalý partner Kláry sa však vždy zjaví vtedy, keď je ho najviac treba, a ani 14. séria nie je výnimkou.
Opäť sa vrátil na pomoc
Právnik, ktorého stvárňuje Tomáš Pokorný, sa vrátil do kučerovskej vily na príkaz Antona Holubca. Ten totiž nutne potrebuje prepísať celý svoj majetok na Irenu, keďže je momentálne pod drobnohľadom a akákoľvek chyba by ho mohla stáť život. Nechce pritom riskovať život svojej dcérky, a tak spraví všetko pre to, aby na neho nenašli žiadnu špinu.
Kamil bol v seriáli predstavený ako kamarát Petra. Priatelil sa tiež s Ervínom a Irenou, z čoho vyplýva, že mu z blízkych priateľov veľa neostalo. Nie tak div, že sa diváci obávali najhoršieho a báli sa, že aj on na vlastnej koži pocítil hrôzy vojny. Stále je však živý a zdravý, ako potvrdila dnešná epizóda, a opäť raz sa vracia, aby pomohol hlavným postavám.
Herca pritom so seriálom nespája len jeho postava, ale tiež partnerka Barbora Andrešičová, ktorá stvárňuje Irenu, a tak sa spolu takto stretávajú z času na čas aj na pľaci.
