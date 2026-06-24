Koľko Rusov prišlo o život vo vojne? Zomrelo toľko ľudí, že populácia Bratislavy by už neexistovala

Vojna na Ukrajine trvá už vyše štyri roky a vďaka Putinovmu rozhodnutiu už zomreli stovky tisíc ľudí, pričom straty na životoch na oboch stranách sú obrovské.
Rusko stratilo počas vojny na Ukrajine 1,3 až 1,5 milióna ľudí, ktorí boli vyradení z boja. Z nich sa počet zabitých odhaduje na pol milióna. Len pre predstavu, Bratislava má približne 480-tisíc obyvateľov. TASR o tom informuje na základe britského webu UK Defence Journal.
Podľa webu to uviedol vysokopostavený predstaviteľ Severoatlantickej aliancie, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity na okraj stretnutia ministrov obrany NATO. Ruské straty sú podľa jeho slov relatívne stabilné, keď mesačne sa pohybujú od 30 000 do 35 000 vojakov.
Berú najmä Afričanov
Zdravotnícka logistika zostáva pre Rusko naďalej náročná a neustály odliv je čoraz ťažšie nahradiť, keďže dobrovoľný nábor slabne a Moskva „sa snaží nájsť nové spôsoby, ako doplniť svoje rady“, povedal predstaviteľ. Platí to najmä pre pešie útočné skupiny, ktoré nesú hlavnú ťarchu bojov. Čoraz viac sa preto Rusko spolieha na odsúdených vo väzniciach, zadlžených občanov a cudzincov.
NATO hodnotí tento náborový model ako „sotva udržateľný“, keďže počet nových regrútov v posledných mesiacoch nedokáže vyrovnať mesačnú mieru strát. Väčšina zahraničných bojovníkov pochádza z afrických krajín – od začiatku vojny ich bolo naverbovaných približne 24 000.
Predstaviteľ NATO zdôraznil, že africkí regrúti sú často zneužívaní a zmluvy s ruskou armádou podpisujú pod falošnými zámienkami. Ich prítomnosť na bojisku je zároveň jasne odlišná od priamej účasti severokórejských vojakov na bojových operáciách.
Vzhľadom na nedostatok pohonných hmôt a nespokojnosť časti ruských elít zaznamenáva NATO zvýšenie vojenského, ekonomického a sociálneho tlaku na Rusko. Napriek tomu je Moskva vďaka podpore Číny, Iránu a Severnej Kórey stále schopná generovať dostatočnú bojovú silu na pokračovanie vojny, napísal UK Defence Journal.
Ukrajina pritvrdzuje
Ukrajinci pritom v posledných týždňoch zintenzívnili útoky hlboko na území Ruska. Okrem toho, že sa im podaril úder na Moskvu, osobitne sa venujú aj ďalšej oblasti, a to Krymu. Počet obetí sa na oboch stranách zvyšuje, mierové rokovania sú na mŕtvom bode.
Podľa webu CNN Prima NEWS, ktorý prebral informácie z čtk, je Sevastopoľ bez elektrickej energie. Toto mesto je najväčším mestom na anektovanom ukrajinskom poloostrove Krym. Výpadky prúdu nastali po explóziách, zasiahnuté boli tepelné elektrárne v meste Simferopol.
V Sevastopole niekoľkokrát zasiahli hlavnú elektrickú rozvodňu, preto je celé mesto bez elektrického prúdu, píše Kyjiv Independent. Aj v noci z pondelka na utorok 23. júna pokračovali ukrajinské drony v útokoch na ciele na anektovanom Kryme. Podľa telegramového kanála Supernova+ bola zasiahnutá veľká elektrická rozvodňa Nasosnaja-2 v okrese Sovietsk na východe polostrova.
Ruské ministerstvo obrany v utorkovej správe uviedlo, že protivzdušná obrana zachytila a zničila počas uplynulej noci nad ruskými regiónmi a Čiernym a Azovským morom 143 ukrajinských bezpilotných lietadiel. Podľa telegramového kanála Krymský vietor sa ráno okolo 2.00 h ozval „silný výbuch“ a informoval o požiari v blízkosti elektrickej rozvodne pre čerpaciu stanicu severne od obce Nikolaevka. Výpadky prúdu následne hlásili okresy Jevpatoria, Krasnoperekopský, Sakský, Džankojský a Krasnogvardejský.
Ukrajina zameriava v posledných mesiacoch čoraz viac svoje útoky na ruský ropný priemysel. Obyvatelia Krymu, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, si kvôli nedostatku benzínu a nafty už niekoľko dní nemôžu natankovať palivo do nádrží svojich áut.
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