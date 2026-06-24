Nemecké železnice hlásia obrovskú poruchu: Zrazu prestali jazdiť všetky vlaky po celej krajine

Na Slovensku sme už akosi zvyknutí na horiace či meškajúce vlaky, ktoré do seba raz za čas narazia. Problémy na železnici sa však občas objavujú aj inde a v Nemecku včera riešili jeden mimoriadne veľký.
Nemecká železničná spoločnosť Deutsche Bahn v utorok večer dočasne pozastavila prevádzku vlakov v celej krajine v dôsledku poruchy komunikačného systému. Železničný prevádzkovateľ o tom informoval na svojej webovej stránke. O príčine poruchy neboli bezprostredne k dispozícii žiadne informácie, píše TASR podľa správ agentúr AFP, AP a DPA.
Celonárodná porucha
Štátna spoločnosť v krátkom vyhlásení na svojej webovej stránke uviedla, že došlo k celonárodnej poruche digitálneho komunikačného systému GSM-R, ktorý sa používa na vnútornú komunikáciu v rámci železničnej siete. Denník Bild citoval generálnu riaditeľku Deutsche Bahn Evelyn Pallaovú, ktorá uviedla, že spoločnosť sa následne snažila „dostať vlaky do staníc, aby mohli cestujúci vystúpiť“.
Výpadok ovplyvnil všetky vlaky – mestské, regionálne aj diaľkové – prevádzkované spoločnosťou Deutsche Bahn, uviedol berlínsky úrad verejnej dopravy na platforme X. Po desaťročiach nedostatočných investícií, ktoré viedli k častým meškaniam vlakov, sa Nemecko snaží urýchlene modernizovať svoju zastaranú železničnú sieť prostredníctvom masívnych verejných investícií, uviedla agentúra AFP.
Zatiaľ, čo sa nemecké železníc trápia s výpadkom systému, tie naše riešia úplne iné problémy a tvrdia, že horúčavy môžu ovplyvniť železničnú dopravu. Upozorňuje na to Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Cestujúcim odporúča sledovať aktuálne informácie o doprave a počas ciest dbať na dostatočný pitný režim. Pri dlhších cestách je vhodné mať so sebou dostatok tekutín a nevyhnutné lieky.
U nás robí problémy počasie
Spoločnosť v súvislosti s očakávanými vysokými teplotami priebežne monitoruje vývoj počasia aj situáciu v železničnej doprave. „Dispečerské pracoviská a prevádzkové zložky sú pripravené reagovať na prípadné mimoriadnosti spôsobené extrémnym počasím,“ doplnili z odboru komunikácie.
Podotkli, že extrémne teploty môžu ovplyvniť železničné vozidlá, technické zariadenia aj infraštruktúru, čo sa môže prejaviť aj na plynulosti dopravy. „Situáciu preto priebežne sledujeme v spolupráci so správcom infraštruktúry a sme pripravení prijímať potrebné opatrenia na zachovanie bezpečnej prevádzky,“ dodali.
Meteorologička Slovenského hydrometeorologického ústavu Nikoleta Hrušková na utorkovej tlačovej konferencii informovala, že horúčavy budú vrcholiť koncom tohto týždňa a začiatkom budúceho. Očakávajú sa teploty od 30 stupňov Celzia na severe a na juhozápade 39 stupňov Celzia. Atakovaná môže byť aj hranica 40 stupňov Celzia. Zároveň je nízka pravdepodobnosť výskytu zrážok. Ochladenie sa podľa nej črtá 1. až 2. júla.
Cestujúci by mali vedieť aj to, že od soboty 27. júna do piatka 31. júla bude nepretržite vylúčená železničná doprava v slovensko-maďarskom pohraničnom úseku Košice – Hidasnémeti. Všetky vlaky linky EC Košice – Budapešť Keleti v tomto úseku nahradí autobusová doprava. Dôvodom výluky sú rekonštrukčné práce manažéra infraštruktúry Železníc Slovenskej republiky.
„V smere do Budapešti budú autobusy zo stanice Košice odchádzať o 22 minút skôr, ako je pravidelný odchod vlakov EC. Toto opatrenie je zavedené tak, aby bol v stanici Hidasnémeti zabezpečený plynulý prestup do kmeňovej súpravy vlaku smerujúcej do stanice Budapešť Keleti,“ uviedol odbor komunikácie ZSSK. V smere do Košíc budú autobusy odchádzať zo stanice Hidasnémeti bezprostredne po príchode kmeňového vlaku z Budapešti.
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