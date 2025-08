Kiki si kúpila šialene lacný dom za 27-tisíc eur a presťahovala sa do Talianska: Je obrovský, takto prerába 17 miestností

Snom mnohých je vlastniť domček, no pri dnešných cenách nehnuteľností ide vo viacerých prípadoch skôr o rozprávkovú predstavu, než o realistický scenár. Tejto mladej žene sa túžba splnila a kúpila si obrovskú nehnuteľnosť, za ktorú dala menej než 30-tisíc eur. Navyše, na populárnej Sicílii.

Talianska obec Mussomeli sa preslávila práve predajom lacných domov, ktoré majú do nej pritiahnuť nových obyvateľov. Jednou z nich je aj Kiki, ktorá si na TikToku hovorí @gucci.spice. Kúpila si tu dom len za 27-tisíc eur a presťahovala sa z Los Angeles. Na sociálnej sieti teraz dokumentuje renováciu svojho nového bývania.

Dom si bude vyžadovať väčšie opravy

Nedávno zverejnila video, ktoré sa okamžite stalo virálnym a videlo ho cez 4 milióny ľudí. „17 izieb, 27-tisíc eur, 4 mesiace za mnou. Ešte nie je hotovo, ani zďaleka. Ale sen sa začína stávať realitou,“ pridala popis k záberom, ktoré ukazujú, v akom stave je jej vysnívaný dom.

Roboty je na ňom stále „ako na kostole“, no nová majiteľka sa do nej pustila s nadšením a na TikToku ukazuje, ako postupujú práce. Dokonca sa podelila o to, aké „poklady“ sa jej tu podarilo objaviť – od starej knižnice až po obraz Mony Lisy zavesený na stene.

Podelila sa aj so svojím zaujímavým životným príbehom

Priznala, že jej plánom bolo kedysi stať sa líderkou v korporáte, usadiť sa s partnerom, ktorý bude tým pravým, a každé leto vycestovať na týždeň na dovolenku do Talianska.

No ako to už býva, nie vždy všetko ide tak, ako si predstavujeme, a namiesto toho ju život nasmeroval na plán B. Presťahovala sa na Sicíliu úplne sama a zmenila spôsob života od základov. Mnohí ľudia jej v komentároch vyjadrili svoj obdiv a poklonu.

„Žiješ život mojich snov, dúfam, že si ho vychutnáš,“ stojí v jednom z nich. „Byť otvorený zmene je vzácnosť, najmä v takomto rozsahu,“ podotkol niekto ďalší.