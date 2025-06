KDH hľadá poslancov už aj u Matoviča: Chce, aby sa o novele ústavy hlasovalo dnes a nie na jeseň

Hnutie KDH si neželá, aby sa hlasovanie o novele ústavy presunulo na jeseň. Podľa jeho predsedu Milana Majerského by mohlo byť neskôr ešte ťažšie získať podporu potrebnú na schválenie návrhu. Zatiaľ čo niektorí poslanci volajú po odklade, kresťanskí demokrati chcú konať čo najskôr.

Ako upozornil Denník N, Majerský sa obáva, že o niekoľko mesiacov bude situácia v parlamente ešte zložitejšia. Počet váhajúcich poslancov by sa mohol zvýšiť a podpora návrhu by mohla oslabiť.

KDH rokuje s Matovičovým hnutím

„Je otázne, či sa na jeseň budeme baviť už iba o pánovi Ferenčákovi, alebo či nebude váhať už viac poslancov strany Hlas,“ uviedol Majerský. Dodal, že práve preto považuje za dôležité hlasovať ešte pred letom, kým má koalícia aspoň teoretickú šancu získať dostatočný počet hlasov.

V snahe zabezpečiť podporu hnutie KDH vedie rokovania s poslanami z hnutia Slovensko. Získanie ich hlasov by mohlo rozhodnúť o výsledku hlasovania. Predseda hnutia Igor Matovič však dlhodobo odmieta spoluprácu so Smerom, čo môže rokovania výrazne sťažiť. Majerský však napriek tomu verí, že cesta k dohode ešte existuje a že kľúčové rozhodnutia by sa mali prijať ešte pred začiatkom jesene.