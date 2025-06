Obrana bez plánu, ústava bez podpory: Slovensko podľa opozície stráca čas aj dôveru a potrebuje úplne iné riešenia

Premiér Robert Fico (Smer-SD) by mal stiahnuť z rokovania Národnej rady (NR) SR novelu Ústavy SR. Vyzval ho na to predseda opozičného PS Michal Šimečka. Poukázal na to, že koalícii sa rozpadá podpora pre novelu. Šimečka žiada, aby sa vláda začala venovať reálnym problémom ľudí, najmä v ekonomických otázkach.

„Prestaňme rozdeľovať spoločnosť takýmito návrhmi a poďme sa venovať tomu, ako zlepšiť život ľuďom na Slovensku,“ povedal Šimečka na utorkovej tlačovej konferencii. „Táto navrhovaná novela ústavy je zbytočná a škodlivá a pomôže iba Robertovi Ficovi, aby rozdelil našu spoločnosť,“ povedal s tým, že novela zhorší a poškodí medzinárodné postavenie Slovenska a oslabí ochranu ľudských práv.

Koalícia stratila istotu pri hlasovaní o novele

O novele sa má hlasovať v utorok o 17.00 h. Koalícia už našla zhodu s poslancami KDH a Kresťanskej únie na spoločnom znení pozmeňujúcich návrhov. Poslanci za KDH František Mikloško a František Majerský však avizovali, že novelu nepodporia. Na prijatie ústavnej zmeny je potrebných 90 hlasov od poslancov.

Opozičné Progresívne Slovensko (PS) podporuje zvyšovanie investícií Slovenska do obrany, no nesúhlasí so spôsobom navyšovania výdavkov a chaosom, ktorý ho sprevádza pod vedením ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD). PS sa v utorok zúčastní na okrúhlom stole k téme výdavkov na obranu, ktorý organizuje prezident SR Peter Pellegrini.

Opozícia volá po kontrole obranných výdavkov

Hnutie však zdôrazňuje, že za okrúhlym stolom by sa mali stretnúť koaličné strany, keďže medzi nimi nepanuje zhoda na tejto téme. PS navrhuje prísnejší dozor a monitoring míňania peňazí na obranu.

„Progresívne Slovensko je konzistentne za zvyšovanie našich investícií do obrany. Nie je to preto, že by sme chceli ukrátiť zdravotníctvo alebo školstvo,“ povedal na tlačovej konferencii líder PS Michal Šimečka. Zvyšovať výdavky na obranyschopnosť je podľa neho potrebné vzhľadom na agresívnu politiku Ruska a jeho prezidenta Vladimira Putina.

PS však nesúhlasí so spôsobom, akým sa navyšovali výdavky na obranu doteraz a ako sa vedie diskusia. Kaliňák podľa Šimečku avizoval nákupy zbraňových systémov „zbrklo“, bez stratégie a bez dohody naprieč politickým spektrom. „Ak sa to bude robiť takto, je jedno, či sú to dve alebo tri percentá. Nebudú účelne minuté na zvyšovanie našej obranyschopnosti,“ myslí si šéf PS.

Šimečka bude pri okrúhlom stole prezidentovi tlmočiť pozíciu svojho hnutia, ale aj to, že ani v koalícii neexistuje zhoda na tom, či navýšiť výdavky. Nerozumie, prečo hlava štátu zvolala takýto okrúhly stôl.

PS chce kontrolnú komisiu aj mimoriadny výbor

Podpredseda PS Tomáš Valášek pripomenul, že týždeň pred samitom NATO nemá vláda ustálenú pozíciu rozpočtu na obranu, neexistuje ani dohoda medzi vládou a prezidentom, ktorý zastupuje krajinu na takýchto samitoch. Pri okrúhlom stole chce PS žiadať vytvorenie komisie alebo výboru, ktorý by monitoroval míňanie zvýšených výdavkov na obranu. Podľa Valáška je na tejto požiadavke zhoda v opozícii.

Opozičná SaS má záujem zvyšovať výdavky na obranu Slovenska. Krajina sa tiež musí stať súčasťou koalície ochotných v Európe a musí ukázať, že bezpečnosť berie vážne. Na utorkovej tlačovej konferencii, pred stretnutím s prezidentom SR Petrom Pellegrinim k zvyšovaniu obranných výdavkov, to uviedol šéf SaS Branislav Gröhling.

SaS žiada plán aj konkrétne záväzky pred samitom NATO

„Tiež žiadame jasný plán, do čoho budeme investovať. V súčasnosti minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) koná naozaj netransparentne, bez plánu a bez akejkoľvek verejnej kontroly. Momentálne ani neexistuje žiadny zmysluplný dokument, ktorý by vysvetľoval, že do čoho presne ideme investovať miliardy eur,“ podotkol Gröhling.

Strana preto navrhuje zriadenie kontrolnej komisie, ktorá by bola zložená zo všetkých zástupcov relevantných strán. Jej úlohou bude dohliadať na vynakladané prostriedky na obranu. „Budeme žiadať, aby vznikla komisia, ktorá sa bude stretávať kvartálne a bude vyhodnocovať, akým spôsobom napĺňa ministerstvo obrany svoje záväzky, a teda investuje do modernizácie, do infraštruktúry a tak ďalej,“ povedal poslanec za SaS Juraj Krúpa.

Slovensko nemá pripravené žiadne konkrétne návrhy

Ďalej opozičná strana avizuje zvolanie mimoriadneho Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť. Chcú si tam predvolať náčelníka generálneho štábu a chcú počuť, čo reálne potrebuje slovenská armáda, aké sú očakávania od NATO a aké spôsobilosti SR chýbajú. SaS zároveň podľa Gröhlinga pripraví parlamentné uznesenie, ktoré má zaviazať Kaliňáka k vypracovaniu konkrétneho verejného plánu investícií.

Krúpa tvrdí, že Slovensko nemá týždeň pred samitom NATO v holandskom Haagu pripravené žiadne konkrétne návrhy k zvyšovaniu obranných výdavkov. Vládna koalícia ani prezident podľa neho nevedia, či sa budú výdavky ročne zvyšovať o 0,1 alebo 0,2 percenta HDP.

Prezident Pellegrini prijme v utorok o 13.00 h v Prezidentskom paláci predsedov parlamentných strán za okrúhlym stolom. Témou budú bezpečnostné otázky.

Ferenčák odmieta hlasovanie o ústave

Koaličný poslanec Ján Ferenčák z Hlasu-SD prekvapil zásadnou zmenou postoja. Vyhlásil, že nepodporí hlasovanie o novele ústavy, ak sa uskutoční už dnes podvečer. Ako sám uviedol, koalíciu požiadal, aby sa hlasovanie presunulo na september. V opačnom prípade sa na hlasovaní vôbec nezúčastní. Na informáciu upozornila televízia Markíza.

Podľa nej bude Ferenčák ešte pred hlasovaním apelovať na presun termínu, čím by sa dnešné rozhodovanie o zmene ústavy pravdepodobne zrušilo. Dôvodom je jeho snaha presadiť vlastný pozmeňujúci návrh, ktorý by sprísnil pravidlá na zmenu ústavy. Podľa Ferenčáka by sa mala každá budúca ústavná zmena prijímať až trojpätinovou väčšinou 100 poslancov. V súčasnosti má koalícia k dispozícii len 89 hlasov, čo jej na prijatie ústavnej novely nestačí.