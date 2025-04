Kde Slováci míňajú najviac peňazí? V týchto reťazcoch vlani nechali stovky miliónov eur, lídrom je známa sieť drogérií

Veľkým nepotravinovým obchodným reťazcom sa u nás darí. Asi takto by sme v skratke mohli charakterizovať rok 2024 premietnutý do čísel pri najväčších hráčoch pôsobiacich na našom trhu. Niektorí už totiž zverejnili svoje vlaňajšie hospodárske výsledky.

To, že Slováci ročne míňajú miliardy eur na nákup potravín, zrejme nikoho neprekvapí. Ide o základnú ľudskú potrebu, ktorú si väčšina ľudí, celkom pochopiteľne, napĺňa v etablovaných a rozšírených sieťach. Mnohí spotrebitelia síce v peňaženkách zdražovanie pocítili, no ani to im nebránilo pustiť sa do nákupov tiež v nepotravinovej sfére. Do tej radíme napríklad drogérie, elektro či predajcov zmiešaného tovaru a oblečenia.

Azda najmasívnejšiu expanziu v uplynulých mesiacoch zrealizoval holandský Action, ktorý však zatiaľ svoje vlaňajšie výsledky na Slovensku nezverejnil. Podľa správ na oficiálnom webe sa mu však v Európe darí, zvyšuje počet predajní, tržby, zisk a rozširuje pôsobnosť do ďalších krajín. Okrem neho u nás dominujú prevažne známe značky.

Darí sa drogériám, ale tiež elektru

Čísla v článku vychádzajú z verejne dostupných zdrojov a portálu Finstat.

Z hľadiska tržieb sú každoročne medzi najväčšími nepotravinovými reťazcami zastúpené takzvané hobbymarkety. Významnú úlohu u nás hrajú napríklad OBI a Hornbach, ktoré podobne ako Action, zatiaľ vlaňajšie výsledky nezverejnili. Čo sa týka roku 2023, v ňom OBI zaznamenalo tržby na úrovni 217 miliónov eur so ziskom viac ako 7,2 milióna eur. Pozitívne výsledky hlásil aj Hornbach, ktorý pri tržbách 164 miliónov eur vykázal zisk 5,92 milióna eur.

Na základe čísel z predvlaňajška patrí medzi najvýraznejších hráčov v týchto vodách aj spoločnosť Stavmat Stavebniny, ktorá utŕžila 155 miliónov eur so ziskom 7,26 milióna eur. Udialo sa tak po rekordnom roku 2022, kedy bol zisk firmy na úrovni 12,8 milióna eur.

Čoraz väčšiu popularitu u Slovákov naberajú obchodníci so zmiešaným tovarom, medzi ktorých okrem spomínaného Actionu patria napríklad Pepco, KiK či TEDi. Z uvedených firiem zatiaľ poznáme iba hospodárske výsledky spoločnosti Pepco. Tá v roku 2024 zaznamenala tržby vo výške 149 miliónov eur, čím prekonala predošlý rok. Poliaci u nás navyše vykázali zisk 12,7 milióna eur.

Úspešne si vlani počínala aj dánska maloobchodná sieť s nábytkom a doplnkami do domácnosti Jysk. Slovenská odnož tejto spoločnosti tržbami každoročne kontinuálne rastie a minulý rok u nás utŕžila úctyhodných 99,8 milióna eur. O viac ako 2 milióny eur sa Jysku podarilo zvýšiť aj zisk, ten predstavuje hodnotu 16,8 milióna eur.

Minuloročné hospodárske výsledky už zverejnil aj nábytkársky gigant Ikea. Ten dlhé roky prevádzkuje jedinú slovenskú predajňu v Bratislave, ktorá Švédom pravidelne generuje tržby presahujúce 100 miliónov eur. Ako sme vás informovali ešte v januári, po dlhšej dobe sa na stôl opäť dostali špekulácie o tom, že Ikea by mohla konečne zamieriť aj do Košíc. Nasvedčuje tomu niekoľko faktorov, no projekt je zatiaľ opradený rúškom tajomstva.

Poďme ale späť k vlaňajším číslam. Bratislavská Ikea dokázala vygenerovať tržby 144 miliónov eur so ziskom 8,32 milióna eur. Kým tržby boli takmer identické s rokom 2023, zisk klesol o viac ako dva milióny eur.

Lídrom v segmente elektra je stále akciovka Nay. Spoločnosť sa vlani odhodlala k zásadnému kroku a prebehlo spojenie s konkurenčným Datartom. Na Slovensku prevádzky zachovali názov Nay, v Českej republike zase Datart. Pochopiteľne, na sile rastie aj konkurencia predovšetkým v podobe Alzy, ktorej v roku 2023 tržby na Slovensku vystrelili nad 237 miliónov eur a zatiaľ nevieme, ako sa jej darilo vlani.

Čo však poznáme, sú čísla Nay a. s. za minulý rok. Známemu predajcovi elektra sa podarilo utŕžiť 414 miliónov eur, čo je v tomto smere najlepší výsledok za posledné roky. Spoločnosť však vlani skončila v strate 2,69 milióna eur.

Mimoriadne úspešný rok 2024 už hrdo hlási dm drogerie. Najznámejšia domáca sieť drogérií sa teší veľkému záujmu zákazníkov, pričom každým rokom sa jej darí rásť. Vlani u nás zaznamenali tržby na úrovni 437 miliónov eur, čím značne prekonali rok 2023, kedy utŕžili 368 miliónov eur. Zisk sa zvýšil iba mierne a predstavoval 7,42 milióna eur.