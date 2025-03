Slovenskou jednotkou nie je Lidl ani Billa, najviac predajní má u nás iný zahraničný reťazec. Nové obchody budú pribúdať

Veľké zahraničné potravinové reťazce sú na Slovensku dlhodobo etablované a pre domácich spotrebiteľov sú často voľbou číslo jeden. Spolu s príchodom diskontnej Biedronky sa rozhýbala aj aktivita ostatných obchodníkov, ktorí zvýšili tempo pri otváraní nových predajní. Poradie sa však od vlaňajška nezmenilo.

Nemecký Lidl často v rôznych prieskumoch obľúbenosti u Slovákov vedie, pričom sa podľa posledných zverejnených hospodárskych výsledkov drží na čele aj z hľadiska tržieb. Iné to už je v pomyselnom rebríčku počtu predajní, kde Lidl minulý rok predbehlo britské Tesco, ale tiež Billa. O konkrétnych číslach sme vás informovali v tomto článku.

V marci 2024 malo Tesco na Slovensku otvorených 178 predajní, Billa 167, Lidl 164 a Kaufland 78. Pripomíname, že v tomto meradle berieme do úvahy iba vymenované najväčšie zahraničné reťazce. My sme sa po viac ako roku pozreli na to, ako sa situácia na trhu zmenila. Maloobchodné spoločnosti oplývali v uplynulých dvanástich mesiacoch zvýšenou aktivitou, tá mohla byť spôsobená aj novou konkurenciou v podobe Biedronky.

Poradie sa nezmenilo

Jednotlivé počty predajní vychádzajú z verejne dostupných zdrojov a tlačových správ spoločností.

Asi nie je prekvapením, že poradie sa nijako zásadne nezmenilo. Pre zákazníkov je však dobrou správou to, že reťazce sa rozširujú a snažia sa im priblížiť aj v lokalitách, o ktoré dlhé roky záujem nemali. Tesco, líder v počte obchodných prevádzok, medziročne otvorilo iba dve predajne, no aj to mu zatiaľ na pozíciu jednotky stačí. Dokopy ich tak v tejto chvíli má 180. Nový supermarket naposledy Briti otvorili začiatkom marca v Leopoldove.

Na druhom mieste ostáva Billa, ktorá v uplynulom roku rozvíjala napríklad koncept v spolupráci s čerpacími stanicami OMV. Jej produkty by tak mali byť na vybraných čerpačkách dostupné aj počas sviatkov či v noci. Okrem toho otvárala nové predajne a ako nám zástupcovia spoločnosti nedávno potvrdili, v nastolenom trende plánujú pokračovať – ešte v prvej polovici roka by mali otvoriť dve nové predajne. V súčasnosti majú zákazníci k dispozícii 174 obchodov naprieč celým Slovenskom.

Nemecký Lidl môže byť tiež so svojou tuzemskou pozíciou spokojný. Aktuálne má otvorených 173 predajní, pričom najnovšia predajňa je otvorená necelý mesiac. Iba od začiatku kalendárneho roka Lidl otvoril 6 nových predajní a ako sme vás informovali aj v našom článku, už čoskoro na mape pribudnú ďalšie dve. V praxi to bude znamenať, že by sa na istý čas mohol dostať na druhé miesto, no ambície neskrýva ani Billa.

Na vavrínoch nespí ani Kaufland, ktorému medziročne do portfólia pribudlo 6 nových predajní. V apríli 2025 ich teda má po celom Slovensku otvorených 84. Predpokladá sa, že tento nemecký reťazec bude svoju sieť rozširovať aj naďalej. Tržbami patrí medzi najsilnejších obchodníkov pôsobiacich v našej krajine, a to aj napriek tomu, že počtom predajní za konkurenciou „zaostáva“.

Samozrejme, do úvahy treba brať fakt, že kým napríklad Tesco a Billa prevádzkujú aj menšie predajne, Kaufland stavil vyslovene na veľkometrážne priestory a pri výbere nových lokalít má jasne nastavené štandardy.