Na východ Slovenska mieri obrovské obchodné centrum, tajomný projekt ide do ďalšej fázy. Spomína sa hlavne Ikea

Dlhodobým globálnym lídrom v takzvanom nábytkárskom segmente je švédska spoločnosť Ikea. Zatiaľ jedinú slovenskú predajňu Švédi otvorili v Bratislave, no už na prelome milénií sa začali skloňovať aj ďalšie mestá, predovšetkým Košice.

Východoslovenská metropola tak na obchodný dom Ikea čaká už takmer 25 rokov. Novú nádej obyvateľom dodáva záhadný projekt s názvom „Obchodné centrum Košice – OCKE“.

Svoj prvý bratislavských obchod Ikea otvorila ešte v roku 1992 na Gagarinovej ulici. Následne sa dvakrát sťahovala a v roku 2002 zakotvila na Ivanskej ulici, kde sa nachádza dodnes. Samozrejme, rokmi prešiel obchodný dom úpravami a v jeho tesnom susedstve je nákupné centrum Avion či Hornbach.

Okolo roku 2000 sa začala spomínať aj expanzia do Košíc, ktorej termín sa neustále posúval. O plánoch hovorili zástupcovia švédskej spoločnosti niekoľkokrát. Pár rokov však bolo okolo celej veci ticho a dokonca sa objavili názory, podľa ktorých už Ikea v Košiciach nikdy svoju predajňu nepostaví. Na svetlo sveta tému opätovne dostal projekt označovaný skratkou „OCKE“, ktorý bol v apríli minulého roka zverejnený na Enviroportáli.

Väčšia bude iba Optima

Predložený projekt hneď zaujal svojimi parametrami – celková podlahová plocha by mala mať okolo 46-tisíc metrov štvorcových. Pôjde tak o skutočne veľké obchodné centrum, ktoré sa rozmermi zaradí na druhé miesto za nákupný komplex Optima. V zámere sa tiež uvádza, že objekt bude využívaný na maloobchodný predaj rozličného tovaru pre domácnosti s príslušnými súvisiacimi službami parkovania, predaj výberových potravín či stravovacích zariadení.

V praxi by tak okrem obchodných priestorov mala byť zákazníkom k dispozícii aj reštaurácia. Investor má v pláne vybudovať objekt s jedným podzemným a dvoma nadzemnými podlažiami, kapacita parkoviska presiahne 700 áut. V dokumente sa ďalej uvádza, že prácu by tu mohlo nájsť až 460 zamestnancov a počíta sa s 1,5 miliónmi návštevníkov ročne. Podľa zverejnených parametrov je teda jasné, že pôjde o obrovský projekt.

Vydedukovať sa dá, že koncept je podobný tomu, aký má napríklad aj bratislavská Ikea. Predkladateľom projektu je skupina Delta Consulting, konkrétne jej dcérska slovenská spoločnosť Delta Projektconsult Slovakia. Známe je, že firma už na Slovensku realizovala výstavbu obchodných domov pre Möbelix či Asko.

Podľa dát na Enviroportáli je projekt už v druhej fáze posudzovania vplyvu na životné prostredie (EIA). V tomto kroku sa prerokúva rozsah hodnotenia a v prípade potreby aj časový harmonogram. Z príslušných dokumentov vyplýva, že začiatok výstavby je plánovaný na apríl 2026 s následným dokončením stavby v októbri 2027. Nachádzať sa bude v južnej časti mesta, v susedstve nákupných centier Optima a Cassovia. Susedmi tiež budú Merkury Market a Nay Elektrodom.

Ikea expanziu nepotvrdila, no ani nevyvrátila

V súvislosti s posunom v projekte sme kontaktovali aj zástupcov Ikey na Slovensku. Ako nám potvrdili, v otázke expanzie stále prebiehajú rôzne interné procesy. „V súčasnej dobe prebiehajú interné procesy týkajúce sa rozhodovania o budúcich investíciách v stredoeurópskom regióne, vrátane Slovenska. Preto nie sme v pozícii deliť sa o detaily možných expanzných plánov verejne,“ uviedla pre interez Veronika Bartošová, komunikačný koordinátor spoločnosti.

V podobnom duchu sa už zástupcovia švédskeho giganta vyjadrovali aj v apríli minulého roka, kedy bol projekt OCKE zverejnený. O čosi viac výrečnejší bol primátor Košíc Jaroslav Poláček, ktorý ale tiež bližšie detaily komentovať nemohol. „Veľmi rád by som informoval verejnosť, ale som viazaný mlčanlivosťou. Môžem však prezradiť, že sa Košičania a návštevníci mesta majú na čo tešiť,“ naznačil Poláček pre Korzár.

V prospech spoločnosti Ikea hrá aj fakt, že prakticky všetci väčší hráči z nábytkárskeho segmentu už v meste pôsobia. Predajne tu má Möbelix, XXXLutz, Asko či Decodom. Do Košíc sa navyše tiež chystá Sconto, informovali sme o tom v tomto článku. Ak by teda mal vo východoslovenskej metropole pribudnúť ďalší predajca nábytku, zmysel by dávali práve Švédi. Na viac detailov si však budeme musieť ešte počkať.