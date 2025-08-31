Každý dostane za odchod 5 000 dolárov: Americká vláda chce prevziať Pásmo Gazy a presídliť obyvateľov, toto v oblasti plánuje

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
TASR
Trumpova iniciatíva vyvolala vo svete pobúrenie a kritiku.

Americká vláda zvažuje prevzatie Pásma Gazy, presídlenie jeho obyvateľstva a spravovanie tohto palestínskeho autonómneho územia počas najmenej desiatich rokov. Tento návrh obsahuje 38-stranový plán, ktorý dostali členovia vlády, uviedla v nedeľu agentúra DPA s odvolaním sa na denník Washington Post.

Približne dva milióny Palestínčanov majú podľa plánu buď odísť do inej krajiny, alebo sa presťahovať do uzavretých zón zriadených vo vnútri Pásma Gazy. Verejné a súkromné investície do takzvaných megaprojektov sa majú použiť okrem iného na výstavbu tovární na elektromobily, dátových centier, plážových rezortov a výškových obytných budov, píše Washington Post.

Foto: Profimedia

Návrh vyvolal ostrú kritiku

Každý Palestínčan, ktorý bude ochotný opustiť Pásmo Gazy, dostane 5 000 dolárov v hotovosti (približne 4 290 eur) a na rok bude mať zabezpečený prísun potravín. Spomínaný plán sa údajne nazýva GREAT Trust (Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust). Má byť založený na úvahách amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý už vo februári navrhol transformovať Pásmo Gazy na „Riviéru Blízkeho východu“.

Trumpova iniciatíva v tom čase vyvolala vo svete pobúrenie a kritiku. Podľa expertov by vysídlenie Palestínčanov z pásma Gazy bolo porušením medzinárodného práva. Tvrdia tiež, že masové presídľovanie do iných krajín blízkovýchodného regiónu by bolo destabilizujúcim faktorom a bezpečnostným rizikom. Mnohí vyjadrili pochybnosti o financovaní a realizácii tohto plánu.

