Izrael opäť útočil v Pásme Gazy, hoc od októbra platí prímerie: O život prišlo niekoľko ľudí

Izraelské jednotky v nedeľu zabili najmenej troch Palestínčanov pri dvoch samostatných incidentoch v Pásme Gazy. Ďalší štyria ľudia utrpeli zranenia po výbuchu dronu, uviedli tamojší predstavitelia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Podľa miestnych lekárov izraelské sily zabili minimálne dvoch ľudí v severnej časti Pásma Gazy, zatiaľ čo 41-ročného muža zabili v meste Chán Júnis na juhu palestínskej enklávy. Úrady tiež informovali, že izraelský dron explodoval na streche viacposchodovej budovy v meste Gaza, pričom štyria civilisti utrpeli zranenia na ulici v jej blízkosti.
K týmto incidentom došlo po sobotných rozhovorov amerických predstaviteľov s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom o druhej fáze mierového plánu prezidenta USA Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy. Osobitný vyslanec Spojených štátov Steve Witkoff ich v nedeľu označil za konštruktívne.
Krehké prímerie platí v Pásme Gazy od 10. októbra minulého roka. V januári vstúpilo do druhej fázy, hoci Izrael a palestínske hnutie Hamas sa opakovane obviňujú z jeho porušovania.
