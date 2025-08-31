Izraelská armáda decimuje Hamas: Pri útoku v Gaze zabila hovorcu ozbrojeného krídla palestínskeho militantného hnutia

Izraelská armáda zabila pri sobotnom útoku v meste Gaza hovorcu ozbrojeného krídla palestínskeho militantného hnutia Hamas – Abú Ubajdu. Oznámil to v nedeľu izraelský minister obrany Jisrael Kac, píše TASR podľa agentúr AFP a DPA.

„Hovorca Hamasu Abú Ubajda bol eliminovaný v Gaze,“ uviedol Kac v príspevku na platforme X a izraelským bezpečnostným silám pogratuloval „k bezchybnej akcii“. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu len krátko predtým informoval, že hovorca Brigád Izz ad-Dína Kassáma, a teda ozbrojeného krídla Hamasu, bol terčom sobotného izraelského útoku v Gaze. Netanjahu však uvádzal, že osud Ubajdu je nejasný a jeho smrť oznámil o pár hodín po ňom až Kac.

Civilná obrana v meste Gaza, ktorú riadi Hamas, hlásila, že sobotný útok zasiahol v meste aj obytnú budovu, v dôsledku čoho prišlo o život sedem ľudí. Smrť samotného Ubajdu dosiaľ Hamas oficiálne nepotvrdil. Nemenované zdroje z tohto militantného hnutia dokonca označili správy o nej za psychologickú vojnu a Palestínčanov vyzvali, aby takéto fámy nešírili.

Foto: SITA/AP

Izrael zdecimoval vedenie Hamasu

Abú Ubajda sa ako dlhoročný hovorca ozbrojeného krídla Hamasu roky objavuje vo videopolostvách palestínskych militantov, oblečený vo vojenskej uniforme a s červenou šatkou, ktorá mu zakrýva tvár.

Izrael počas takmer 23 mesiacov trvajúcej ničivej vojny v Gaze už značne zdecimoval vedenie Hamasu, a to zabitím jeho politického šéfa Hamasu Ismáíla Haníju, ako aj zabitím lídra jeho ozbrojeného krídla Muhammada Dajfa i vodcu Hamasu v Gaze Jahjá Sinwára a viacerých ďalších veliteľov a politikov. Hamas v nedeľu potvrdil aj smrť svojho vojenského vodcu Muhammada Sinwára – viac než tri mesiace po tom, ako Izrael oznámil, že ho pripravil o život pri nálete.

