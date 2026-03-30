Izraelský parlament schválil návrh zákona o treste smrti: Vzťahovať sa môže na Palestínčanov

Petra Sušaninová
TASR
Izraelsko-palestínsky konflikt
Ihneď sa ozvalo viacero znepokojených krajín.

Izraelský parlament v pondelok schválil návrh zákona, ktorý rozširuje uplatňovanie trestu smrti. Vzťahovať sa môže aj na Palestínčanov odsúdených za vraždu Izraelčanov. Na upustenie od týchto plánov vyzvali v nedeľu izraelské vedenie štyri európske štáty a Rada Európy, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Za návrh, s ktorým prišiel krajne pravicový minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben Gvir, hlasovalo 62 zo 120 poslancov Knesetu vrátane izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Proti ich bolo 48. Zvyšní zákonodarcovia sa hlasovania zdržali alebo prítomní.

V Izraeli sa trest smrti v súčasnosti ukladá iba za spáchanie niekoľkých mimoriadne závažných trestných činov, ako je vlastizrada alebo zločiny proti ľudskosti. Židovský štát ho však v praxi nevyužíva. Poslednou popravenou osobou bol v roku 1962 nacistický vojnový zločinec a jeden z hlavných organizátorov holokaustu Adolf Eichmann.

Vymerať trest smrti budú môcť súdy po novom tým, ktorí spáchali nacionalisticky motivovanú vraždu občana Izraela, kvalifikovanú ako „terorizmus“. Podľa médií sa však zrejme nebude uplatňovať rovnako pre všetkých a obesenie by sa mohlo stať štandardným trestom pre Palestínčanov, ktorých odsúdili za útoky na Izraelčanov so smrteľnými následkami.

Rasistické a drakonické opatrenie

Krátko po schválení oznámilo Združenie za občianske práva v Izraeli, že podalo na najvyšší súd petíciu, v ktorej žiada zrušenie zákona o treste smrti pre teroristov. Podľa AFP sa očakávalo, že sa zákon stane predmetom sporu a skončí na najvyššom súde.

Izraelskí poslanci začali vyvíjať tlak na prijatie kontroverzného zákona v dôsledku útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023. Zástancovia tvrdia, že po tomto útoku je potrebné zaviesť prísnejšie tresty. Naopak, izraelské a palestínske ľudskoprávne skupiny argumentujú, že ide o rasistické a drakonické opatrenie, ktoré pravdepodobne neodradí Palestínčanov od páchania útokov.

Ministri zahraničných vecí Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka a Talianska v nedeľu vyzvali Izrael, aby od plánov rozšíriť uplatňovanie trestu smrti upustil. Legislatíva má podľa nich fakticky diskriminačný charakter. Na stiahnutie návrhu v nedeľu vyzval aj generálny tajomník Rady Európy Alain Berset.

