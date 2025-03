Kaufland hlási pozitívne správy, zmenu pripravuje aj Lidl. Zálohovanie fliaš je u nás populárne, toto zákazníkov poteší

Zálohový systém je moderný prostriedok a ekologický prvok rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorý prostredníctvom zberu jednorazových nápojových obalov (plastových fliaš a plechoviek) umožňuje ich opätovné spracovanie na výrobu nových obalov. Do platnosti vstúpil začiatkom roka 2022 a popularitu si získal pomerne rýchlo.



Zálohomaty už dnes nájdeme zastúpené aj medzi najväčšími potravinovými reťazcami pôsobiacimi na Slovensku. V prieskumoch medzi spotrebiteľmi sa ukázalo, že drvivá väčšina z nich má so systémom skúsenosti a využíva ho. Je preto pochopiteľné, že sa chcú obchodníci priblížiť zákazníkom čo najviac napríklad aj tým, že im zálohovanie uľahčia. V závere minulého roka sme vás informovali o tom, že peniaze späť už bude možné dostať aj na účet.

V súčasnosti tak môžu ľudia vo všeobecnosti využívať hlavne dve možnosti – buď si doklad o vrátení uplatniť ako zľavu na nákup, alebo dostať peniaze v hotovosti späť. Dve najčastejšie alternatívy dopĺňa teda na vybraných miestach aj vrátenie peňazí na účet. Nakupujúci v najväčších reťazcoch sú zároveň zväčša zvyknutí na to, že doklad o zálohovaní si musia uplatniť v konkrétnej predajni, kde fľaše a plechovky vrátili. Ani to už však časom nemusí platiť, a zisťovali sme viac.

Kaufland zákazníkov poteší

V diskusiách na sociálnych sieťach sa začalo pomerne často skloňovať to, či nakupujúci môže využiť doklad získaný za vrátenie zálohovaných obalov aj v inej predajni daného reťazca. Stáva sa totiž, že zákazník na blok môže zabudnúť a do konkrétnej predajne sa v blízkom čase nedostane. Dobrou správou je, že niekde to už možné je. Príkladom je nemecká sieť predajní Kaufland.

„Našim zákazníkom vychádzame v maximálnej možnej miere v ústrety, preto je možné bon zo zálohomatu uplatniť vo všetkých predajniach Kaufland na Slovensku, bez ohľadu na to, v ktorej z našich prevádzok prišlo k vráteniu vratných obalov a následnému získaniu bonu,“ uviedla pre interez Nikoleta Lörincová, hovorkyňa spoločnosti. Doklad tak môžu využiť v 84 predajniach Kauflandu na Slovensku.

Ako sa nám podarilo zistiť, na podobnom riešení už pracuje aj Lidl. Tak skoro to ale zrejme nebude. „Pripravujeme technické riešenie ohľaduplné k životnému prostrediu a zároveň jednoduché z pohľadu zákazníka, vďaka ktorému bude možné uplatniť si zálohu v ktorejkoľvek našej predajni. Nejde však o záležitosť najbližších týždňov,“ povedal nám Tomáš Bezák zo spoločnosti Lidl Slovensko.

Zástupcovia predajcu Billa Slovensko nám potvrdili, že v ich reťazci stále platí zaužívané pravidlo. „Kupón s hodnotou za zálohovanie si musí zákazník uplatniť v pokladnici tej istej predajne, kde zálohované obaly vrátil,“ uviedol Marek Kravjar, hovorca spoločnosti.

Aké sú výhody zálohovania?

Celý systém zálohovania prináša viacero benefitov, ktoré už v posledných dvoch rokoch mali možnosť naplno okúsiť aj mnohí Slováci. Podľa webu Slovensko zálohuje patrí medzi hlavné výhody to, že vďaka systému sa dokáže vyzbierať až 90 % plastových fliaš a plechoviek. To, pochopiteľne, prispieva k znižovaniu hromadenia odpadu v prírode a na uliciach.

„Zálohovanie využíva princíp obehového hospodárstva, uzavretia materiálového kruhu „z fľaše do fľaše“ a „z plechovky do plechovky“, čím šetrí prírodné zdroje,“ uvádza sa na webe. Výška zálohy je stanovená na 15 centov, pričom táto suma je určená strategicky – výrazne nezaťaží peňaženky spotrebiteľov a zároveň ich motivuje priniesť obaly späť.