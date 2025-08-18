Našli sme top miesto na život v Európe: Skrytý klenot vás vyjde na 506 € mesačne, za nájom dáte 180 €

Už sme vám dali tip na presun do Grécka, na jeden z ostrovov v oblasti Karibiku, alebo priniesli rozhovor, ktorý vám prezradí viac o kúpe extrémne lacného domu v Taliansku. Dnes vám prinášame novú európsku destináciu, ktorá ponúka bohatú históriu, nízke náklady a nádhernú prírodu na jednom a tom istom mieste.
Toto mesto do zoznamu ideálnych miest pre život s ohľadom na nízke náklady vybral portál MailOnline ako prvé v zozname španielskych lokalít, kde sa dá žiť pod 500 libier (približne 570 eur) na mesiac. Pri výpočte mesačných nákladov na život zohľadnil aj výdavky na návštevy kaviarne, nákupy, mobilný paušál, verejnú dopravu, internet, kino a iné drobnosti.
A tvrdí, že obzerať by ste sa mali hlavne po španielskom meste Ciudad Real.
Malebné miesto plné histórie
Portál túto lokalitu opisuje ako malebné miesto, kde na vás história dýcha z každej uličky.
Cestovateľský web Winalist dodáva, že ide o destináciu vhodnú pre tých, ktorí hľadajú autentický španielsky zážitok mimo tradičných turistických trás: „Nachádza sa v srdci Castilla-La Mancha a ponúka bohatú históriu, očarujúcu architektúru a blízkosť pamiatok spojených s Donom Quijotom.“
Napriek atmosfére pripomínajúcej návrat v čase tu život nepôsobí ospalo. V meste žije 75-tisíc obyvateľov, čo zaručuje pestrú ponuku obchodov, reštaurácií a barov, no zároveň si stále zachováva odstup od hlučných turistických centier.
Život tu podľa MailOnline stojí 437 libier, alebo zhruba 506 eur mesačne. Veľkým prekvapením je cena za ubytovanie. Nájom bytu, ktorý je vhodný pre pár, tu podľa portálu stojí už od 360 eur mesačne. V prepočte na jedného obyvateľa tak vyjde nájom na 180 eur mesačne za štúdio s rozlohou 30 metrov štvorcových, kamennou podlahou, oddelenou kúpeľňou a toaletou.
Región Castilla-La Mancha ponúka aj množstvo prírodných krás – národné parky Tablas de Daimiel a Cabañeros či lagúnu Ruidera s kaskádovitými vodopádmi a bohatou biodiverzitou. Vzdialenosť od letiska v Madride je navyše len 180 kilometrov, takže veľkomesto a možnosť odletieť máte v prípade potreby na dosah.
Samotné mesto láka malebným námestím, múzeom Dona Quijota, katedrálou Nuestra Señora del Prado, ruinami hradu Castillo de Calatrava la Nueva a regionálnou kuchyňou s tradičným syrom Manchego či miestnymi vínami.
Pri úvahách o presťahovaní sa však treba pripraviť na to, že angličtina vám tu – a ani v iných menších mestách a obciach v Španielsku – veľmi nepomôže. V menších komunitách je znalosť španielčiny prakticky nevyhnutná a jej absencia môže spôsobiť komplikácie v každodennom živote.
Ak však hľadáte autentický španielsky život mimo hlavných turistických trás, ovládate španielsky jazyk (alebo máte ochotu sa tento jazyk naučiť) a chcete si vyskúšať autentický španielsky život aspoň na istý čas, toto mestečko je jedinečnou voľbou.
