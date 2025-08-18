Našli sme top miesto na život v Európe: Skrytý klenot vás vyjde na 506 € mesačne, za nájom dáte 180 €

Foto: Profimedia / ilustračné, Unsplash, upravené redakciou

Michaela Olexová
Hľadáme pre vás najlepšie tipy, kam sa presťahovať, ak hľadáte lacný život na nádhernom mieste, ktoré sa nachádza mimo Slovenska.

Už sme vám dali tip na presun do Grécka, na jeden z ostrovov v oblasti Karibiku, alebo priniesli rozhovor, ktorý vám prezradí viac o kúpe extrémne lacného domu v Taliansku. Dnes vám prinášame novú európsku destináciu, ktorá ponúka bohatú históriu, nízke náklady a nádhernú prírodu na jednom a tom istom mieste.

Toto mesto do zoznamu ideálnych miest pre život s ohľadom na nízke náklady vybral portál MailOnline ako prvé v zozname španielskych lokalít, kde sa dá žiť pod 500 libier (približne 570 eur) na mesiac. Pri výpočte mesačných nákladov na život zohľadnil aj výdavky na návštevy kaviarne, nákupy, mobilný paušál, verejnú dopravu, internet, kino a iné drobnosti.

A tvrdí, že obzerať by ste sa mali hlavne po španielskom meste Ciudad Real. 

Malebné miesto plné histórie

Portál túto lokalitu opisuje ako malebné miesto, kde na vás história dýcha z každej uličky.

Cestovateľský web Winalist dodáva, že ide o destináciu vhodnú pre tých, ktorí hľadajú autentický španielsky zážitok mimo tradičných turistických trás: „Nachádza sa v srdci Castilla-La Mancha a ponúka bohatú históriu, očarujúcu architektúru a blízkosť pamiatok spojených s Donom Quijotom.“

Foto: Kuzari Kagan, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Napriek atmosfére pripomínajúcej návrat v čase tu život nepôsobí ospalo. V meste žije 75-tisíc obyvateľov, čo zaručuje pestrú ponuku obchodov, reštaurácií a barov, no zároveň si stále zachováva odstup od hlučných turistických centier.

Život tu podľa MailOnline stojí 437 libier, alebo zhruba 506 eur mesačne. Veľkým prekvapením je cena za ubytovanie. Nájom bytu, ktorý je vhodný pre pár, tu podľa portálu stojí už od 360 eur mesačne. V prepočte na jedného obyvateľa tak vyjde nájom na 180 eur mesačne za štúdio s rozlohou 30 metrov štvorcových, kamennou podlahou, oddelenou kúpeľňou a toaletou.

Foto: Pablo García Armentano, CC BY-SA 3.0 ES, via Wikimedia Commons

Región Castilla-La Mancha ponúka aj množstvo prírodných krás – národné parky Tablas de Daimiel a Cabañeros či lagúnu Ruidera s kaskádovitými vodopádmi a bohatou biodiverzitou. Vzdialenosť od letiska v Madride je navyše len 180 kilometrov, takže veľkomesto a možnosť odletieť máte v prípade potreby na dosah.

Samotné mesto láka malebným námestím, múzeom Dona Quijota, katedrálou Nuestra Señora del Prado, ruinami hradu Castillo de Calatrava la Nueva a regionálnou kuchyňou s tradičným syrom Manchego či miestnymi vínami.

Pri úvahách o presťahovaní sa však treba pripraviť na to, že angličtina vám tu – a ani v iných menších mestách a obciach v Španielsku – veľmi nepomôže. V menších komunitách je znalosť španielčiny prakticky nevyhnutná a jej absencia môže spôsobiť komplikácie v každodennom živote.

Ak však hľadáte autentický španielsky život mimo hlavných turistických trás, ovládate španielsky jazyk (alebo máte ochotu sa tento jazyk naučiť) a chcete si vyskúšať autentický španielsky život aspoň na istý čas, toto mestečko je jedinečnou voľbou.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Našli sme top miesto na život v Európe: Tento raj vás vyjde na 772 €…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac