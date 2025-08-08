Hlava na hlave, všade neporiadok a hluk: Toto sú tie najhoršie európske pláže, ľudia ľutujú, že sem vkročili

S plážou sa nám väčšinou spája príjemný relax, čistý piesok alebo kamienky a vlnky mora, ktoré navodzujú pocit absolútneho raja. Neraz je ale realita úplne iná. Najmä na miestach, kam sa hrnie množstvo turistov. Toto sú pláže, ktorým je lepšie sa vyhnúť.
Populárne miesta sa menia na hrôzu
Ako píše web Euronews, každoročne sa milióny turistov hrnú na tie najpopulárnejšie miesta. Pláže, ktoré mali byť krásnym rajom, sa tak menia na peklo. Podľa najnovšej správy spoločnosti Cloudwards patria európske pláže medzi tie, na ktoré sa ľudia sťažujú najviac na svete, najmä čo sa týka ich preplnenosti.
Zistenia vychádzajú z recenzií týkajúcich sa 200 najnavštevovanejších pláží sveta na portáli TripAdvisor, ktoré boli analyzované pomocou filtrov kľúčových slov s cieľom identifikovať najčastejšie sťažnosti. Kým na sociálnych sieťach mnoho miest vyzerá naozaj idylicky, na Sardínii je to v skutočnosti hlava na hlave a v Grécku sa zas ľudia často sťažujú na nikdy nekončiace divoké večierky.
Inde zas neraz musíte prejsť poriadny kus pláže, aby ste si našli aspoň kúsok voľného miesta a v mori do vás z každej strany vrážajú nafukovačky. Z celosvetového hodnotenia sa až 8 najhorších pláží nachádza v Európe.
Na prvých priečkach Sardínia
Sardínska pláž La Pelosa sa dostala na prvé miesto v celosvetovom rebríčku čo sa týka sťažností na preplnenosť. Takmer 87 % negatívnych recenzií sa týkalo práve toho, že sa tu niet kam pohnúť a z každej strany do vás niekto bude drgať. Maximálne plno tu je dokonca aj v septembri ku koncu hlavnej sezóny. Na druhom mieste je ďalšia pláž na Sardínii, a to Spiaggia La Cinta.
Za ňou nasleduje portugalský klenot Praia da Falésia. Na štvrtej priečke sa nachádza Cala Comte na Ibize a na piatom Konnos Bay na Cypre. O tomto mieste sa často hovorí, že je to malý kúsok raja, ak vám neprekáža, že sa tu ledva budete vedieť pre množstvo ľudí nadýchnuť.
Hluk a neporiadok
Grécke pláže si ale okrem toho, že sú preplnené, odnášajú aj ďalší nepríjemný prívlastok. Ľudia sa totiž sťažujú, že sú veľmi znečistené. Elafonissi mnohí označujú síce za krásne miesto, no celosvetovo je to v rebríčku siedma pláž v poradí, na ktorú sa ľudia sťažujú najčastejšie.
Nejedna sťažnosť sa týka práve hluku a neporiadku. Porto Katsiki je miesto ako vystrihnuté z pohľadnice, no zároveň patrí medzi najhlučnejšie. Ak máte radi ticho, s pokojným relaxom tu teda nerátajte.
Mnohé z týchto destinácií trápi rovnaká kombinácia faktorov, a to obmedzené úseky hlavného pobrežia, preťaženie v hlavnej sezóne a virálna sláva na sociálnych sieťach. Infraštruktúra ale nepostačuje a nestíha. Niektoré destinácie už podnikajú kroky v snahe zachrániť svoje kultúrne a prírodné dedičstvo, ale aj uľahčiť život domácim obyvateľom.
Nahlásiť chybu v článku