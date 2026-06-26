Horúčavy budú neznesiteľné, teploty môžu prekročiť 40 stupňov: Platí najvyšší stupeň výstrah

Dievča pije z fľaše

Foto: pexels

Lucia Mužlová
TASR
SHMÚ vydal výstrahy najvyššieho stupňa.

Ak ste si mysleli, že horúčavy, ktoré zažívame v posledných dňoch, sú už na maxime, je to omyl. Počas víkendu sa teploty môžu vyšplhať pokojne nad 40 stupňov Celzia. Bude teda teplejšie, ako sa očakávalo, padnúť môžu aj nové rekordy.

Na väčšine územia Slovenska sú v piatok vyhlásené výstrahy prvého i druhého stupňa pred vysokými teplotami. Do platnosti vstúpia o 12.00 h a zostanú platné do večera. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Ľudia sa opaľujú pri vode
Foto: TASR/Martin Medňanský

Výstrahy druhého stupňa platia v celom Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji, ako aj vo väčšine okresov Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja. Prvý stupeň meteorológovia vyhlásili vo väčšine okresov Prešovského a Žilinského kraja, ako aj v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Gelnica, Košice-mesto, Košice-okolie a Spišská Nová Ves.

Na území s druhým stupňom výstrah sa môže vyskytnúť teplota vzduchu do 35 stupňov Celzia. „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Uvedená teplota vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavá a pravdepodobnosť poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká,“ upozornil ústav.

Výstrahy 3. najvyššieho stupňa

Doteraz horúčavy trápili predovšetkým západnú Európu, kde sa teploty pohybovali od 40 do 45 °C. Vlna horúčav si tam vyžiadala aj niekoľko desiatok obetí. Teraz sa však tepelná kupola vytvorí aj nad naším územím, píše iMeteo.

“Najteplejším dňom na západnom Slovensku by mala byť nedeľa, zatiaľ čo na východnom Slovensku by mali horúčavy vyvrcholiť v pondelok. Teploty budú ohrozovať národný teplotný rekord na úrovni +40,3 °C. Na aktuálnych mapách však teraz vidíme niečo, čo sme tam doteraz nevideli. Modely už neukazujú len hodnoty okolo +40 °C, ale dokonca aj teplotu +41 °C. Hodnota +41 °C hrozí v nedeľu na východe Podunajskej nížiny, teda v oblasti Hurbanova, Štúrova či Mužle,” dodáva iMeteo.

Výstrahy 3. stupňa budú platiť podľa SHMÚ počas víkendu pre Bratislavský, Banskobystrický, Nitriansky a Trnavský kraj. V nedeľu sa rozšíria o ďalšie okresy.

Problémy sú aj s vodou

Slovensko sa musí pripraviť na vlnu horúčav, ktoré budú ešte intenzívnejšie počas víkendu. Problémom sa však stáva voda. Niektoré obce už pár dní dozadu varovali obyvateľov, aby s vodou šetrili. Keďže sa tak nestalo, pristupujú k zákazom.

Mesto Senica vyzýva obyvateľov na okamžité obmedzenie spotreby pitnej vody pre pretrvávajúce horúčavy a výrazný nárast odberov. Zákaz sa vzťahuje na používanie pitnej vody na iné, než nevyhnutné účely vrátane napúšťania bazénov, polievania či umývania áut, platný je do 3. júla.

Ľudia sa prechádzajú v okolí kúpaliska
Foto: TASR – Pavol Zachar

Vodohospodári upozorňujú aj na problémy s vodou, ktoré hlásia prvé obce, ktoré vyzvali obyvateľov, aby s vodou šetrili. V obci Prenčov pri Banskej Štiavnici dosiahol objem vody pre obec historické minimum.

Samospráva preto vyzvala obyvateľov, aby vodou šetrili, nepolievali záhrady a nenapúšťali bazény. Trenčianske vodárne a kanalizácie upozornili na výrazný pokles výdatnosti vodných zdrojov a požiadali obyvateľov o dočasné obmedzenie používania pitnej vody na iné účely, než je bežná spotreba domácností. Opatrenie sa týka obcí Melčice-Lieskové, Drietoma, Beckov, Haluzice, Dolná Poruba a Lubina.

Upozornenia od ÚVZ

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či vracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.

Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba obmedziť i fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.

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