Bezdeda prekvapil priznaním o minulosti: Mohol mať celkom inú prácu, dnes žartuje o salaši

Spevák Tomáš Bezdeda je pre mnohých stále najmä hlasom, ktorý si verejnosť zapamätala vďaka speváckej šou. Málokto však vie, že keby sa jeho život neotočil iným smerom, pokojne mohol skončiť pri úplne inom povolaní.
Spevák a bývalý účastník speváckej šou SuperStar Tomáš Bezdeda odhalil v podcaste Sport.sk aj menej známu časť svojho života. Predtým, než sa dostal na pódiá a začal sa naplno venovať hudbe, študoval odbor, ktorý mal od šoubiznisu poriadne ďaleko. Jeho priznanie ukazuje, že cesta k popularite nemusí byť vždy priamočiara a niekedy stačí jeden zlomový moment, aby sa človeku úplne zmenila budúcnosť.
Mohol skončiť pri zvieratách
Tomáš Bezdeda dnes patrí medzi známe tváre slovenskej hudobnej scény, no jeho pôvodné smerovanie bolo oveľa praktickejšie. Ešte predtým, ako sa stal finalistom prvej série SuperStar a získal si pozornosť divákov, pripravoval sa na profesiu spojenú s poľnohospodárstvom.
Sám to opísal s humorom a bez zbytočného prikrášľovania. „Ja som chodil na hnojarinu, teda v preklade na strednú poľnohospodársku školu. Mohol som byť živočíchar, zootechnik či inseminátor. Hocičo,“ priznal.
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Hoci dnes môže takáto predstava pôsobiť úsmevne, v skutočnosti ide o povolania, bez ktorých by fungovanie poľnohospodárstva nebolo možné. Bezdeda tým pripomenul aj to, že ľudia za mestským komfortom často nevidia prácu tých, ktorí sa starajú o zvieratá, pôdu či potraviny.
Poľnohospodárstvo si váži dodnes
Spevák sa na svoju školu nepozerá s odstupom ani s hanbou. Práveže naopak, z toho, čo hovorí, cítiť rešpekt k práci, ktorá síce nie je vždy viditeľná, no pre každodenný život je mimoriadne dôležitá. „Bez hnojárov by ste nemali čo jesť,“ povedal jednoducho a výstižne.
Touto vetou vystihol niečo, na čo sa v bežnom živote často zabúda. Poľnohospodári, chovatelia či ľudia pracujúci pri zvieratách síce nebývajú v centre pozornosti, no bez ich práce by sa potraviny na stôl dostávali len ťažko. Bezdedova spomienka preto nie je iba úsmevným návratom do školských čias, ale aj pripomenutím poctivej roboty, ktorá stojí za tým, čo denne jeme.
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Bezdeda vidí, kam sa doba posunula
Tomáš si všíma, že pohľad na poľnohospodárstvo sa za posledné roky výrazne zmenil. Kým kedysi sa podobné odbory možno nebrali ako atraktívna cesta, dnes sa domáce produkty a poctivá výroba dostávajú opäť do popredia. „V dnešnej dobe je to zasa populárne, lebo všetci chcú mať bio mlieko a jahody a domáce bio vajíčka,“ skonštatoval.
Spevák žartuje o vlastnom podniku
Bezdeda dokonca naznačil, že návrat k poľnohospodárskemu svetu úplne nevylučuje. Samozrejme, celé to podal s humorom, ktorý je mu vlastný, no aj takéto žarty často prezradia, čo je človeku blízke. „Neviem, či sa k tomu niekedy nevrátim. Nejaký Salaš u Bezdedu si otvorím a budem ponúkať aj dobré pivko,“ povedal.
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Či sa Tomáš Bezdeda niekedy naozaj pustí do vlastného salaša, ukáže až čas. Isté však je, že touto spomienkou pobavil a ukázal aj inú stránku známeho speváka. Keby mu kedysi do života nevstúpila hudba a SuperStar, možno by dnes namiesto koncertov riešil zvieratá, farmu a poctivé domáce výrobky.
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