Z ranča v Texase utiekla žirafa: Už takmer 2 týždne ju nevedia nájsť, je pritom vysoká ako strom

Ich veľkosť, majestátnosť, zaujímavé sfarbenie a tiež najvýraznejšia črta – dlhý krk, sú prakticky nezameniteľné. Žirafy v našich geografických šírkach môžeme vidieť len v zoologickej záhrade. Ich prirodzeným prostredím je Afrika.
Trojročná žirafa Gracie pred takmer dvoma týždňami utiekla zo svojho výbehu na ranči v regióne Texas Hill Country približne 160 kilometrov od San Antonia a odvtedy ju nevedia nájsť. Majiteľ ranča Vic Jones za jej nájdenie vypísal odmenu 5000 dolárov, píše TASR podľa správy agentúry AP.
An active search is underway for a missing giraffe named Gracie outside San Antonio, Texas, after she wandered off a ranch last week. A $5,000 reward has been offered for information leading to her safe return. @DavidMuir reports. https://t.co/5AfNO4k7g3 pic.twitter.com/CwytekygEu
— World News Tonight (@ABCWorldNews) June 25, 2026
Ostatné žirafy sa jej vyhýbali
Gracie sa zatúlala do časti súkromnej rezervácie, ktorej sa ostatné žirafy predtým vyhýbali. Na jej nájdenie boli nasadené aj vrtuľníky. Zviera vysoké približne ako strom však už skoro dva týždne nevedia nájsť.
Ranč sa nachádza vo vidieckej oblasti s približne 2700 obyvateľmi. Šanca, že tam Gracie stretne ľudí, je podľa Jonesa nízka „Ľudia nie sú v ohrození, pretože nie je medzi ľuďmi,“ povedal Jones. „Je vo veľmi, veľmi drsnej, husto zalesnenej oblasti,“ doplnil.
Texas Hill Country je jednou z oblastí s najväčšou koncentráciou exotických zvierat chovaných v zajatí v Spojených štátoch. Podľa miestneho šerifa Nathana Johnsona sa tam za posledné roky stratilo mnoho rôznych zvierat, ale za jeho pôsobenia ide o prvú žirafu.
„Mal som pakone, mal som byvoly, mal som opice, mal som zebry… Niekedy ich nájdeme a inokedy nie,“ uviedol. Hoci stred Texasu nie je pre žirafy prirodzeným prostredím, Jones tvrdí, že by si tam Gracie mala nájsť dostatok listov a inej potravy. Iné zvieratá ju podľa neho pravdepodobne obťažovať nebudú.
Vrtuľníky na začiatku pátrania prehľadali oblasť s rozlohou približne 3000 hektárov, ale bez úspechu. O niekoľko dní polícia dostala hlásenie o spozorovaní žirafy, ale kým stihli oblasť prehľadať, už bola preč.
Dlho sa špekuluje a uvažuje nad tým, prečo sa vlastne žirafám vyvinul takýto dlhý krk. Prevládajúca hypotéza je, že konkurenčné boje medzi samcami spôsobili, že im rástol dlhší krk, aby mali nad súpermi výhody.
Na druhej strane, Jean Baptiste Lamarck a Charles Darwin vo svojich klasických hypotézach teórie evolúcie navrhovali, že dlhý krk sa vyvinul preto, aby zvieratám pomohol dosiahnuť listy vysoko na stromoch a vyhli sa tak konkurencii iných bylinožravcov.
Kvôli potrave
Štúdia publikovaná v žurnále Mammalian Biology, ktorá skúmala telesné proporcie divých žiráf, ako aj žiráf žijúcich v zajatí, naznačuje, že dlhý krk sa pri samiciach vyvinul preto, aby hľadali potravu hlboko v korunách stromov.
Ako uvádza hlavný autor štúdie Douglas Cavener z Penn State univerzity vo svojom článku na portáli The Conversation, všetko v biológii sa napokon scvrkáva len na potravu a sex. Aby jednotlivec prežil, tak potrebuje jedlo a aby prežil celý druh, tak je potrebný sex.
Nahlásiť chybu v článku