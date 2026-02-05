Herec Jakub Švec o pasci šikany: Po rokoch trápenia začal sám ubližovať iným, aby bolesť posunul ďalej

Foto: Instagram (jakub_svec)

Frederika Lyžičiar
Sám veľmi dobre vie, čo slovo šikana v skutočnosti znamená.

Herec Jakub Švec dnes patrí k najvýraznejším tváram mladej generácie, no jeho minulosť skrýva aj skúsenosť so šikanou, ktorú zažíval ešte na základnej škole.

O vlastnej skúsenosti, zraniteľnosti aj potrebe spoločenskej zmeny porozprával Jakub Švec otvorene v podcaste Closer Talks. Z toho, čo povedal vyplynulo, že šikana nebola len dávnou epizódou z detstva, na ktorú časom sadne prach, ale silným a formujúcim zážitkom, ktorý výrazne ovplyvnil sebavnímanie, vzťah k okoliu aj dnešný spôsob uvažovania. V rozhovore sa taktiež dotkol aj náročného obdobia vyhorenia, ktoré prišlo už v mladom veku počas budovania kariéry.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Z obete sa stal útočník

Šikana sa v jeho živote neobjavila len ako jednorazová skúsenosť, ale ako dlhodobý pocit neprijatia. „Bol som šikanovaný pre nejaké veci, jednak pre vzhľad a aj preto, že som pôsobil jemne žensky. Ale aj preto, že som bol vždy výrazný v tom smere, že som bol presne ten húževnatý človek, ktorý bol trošku šialený, alebo neviem,“ priznáva otvorene.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Closer.sk (@closer_slovensko)


Zraňujúce však bolo aj uvedomenie, že podobné správanie sa môže preniesť ďalej. „A potom sa mi začalo diať to isté, že aj ja som začal šikanovať. Na presne podobných veciach, asi presne preto, aby som nebol ten šikanovaný,“ prezradil nie príliš pyšne. Presne tu sa podľa Jakuba ukazuje tá najväčšia pasca – keď človek trpí, má občas tendenciu posúvať tú bolesť ďalej na niekoho iného.

Krutosť, ktorá môže stáť život

