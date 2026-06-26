Muža, ktorý na vianočných trhoch autom vrážal do ľudí, odsúdili na doživotie: Zabil 6 osôb, 300 utrpelo zranenia

Útočník z vianočných trhoch v Nemecku

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
Traumatická udalosť zasiahla celú krajinu.

Súd v Nemecku v piatok odsúdil na doživotné väzenie muža, ktorý na vianočných trhoch v meste Magdeburg v roku 2024 vrážal autom do ľudí, pričom zabil šesť osôb a ďalších vyše 300 ľudí utrpelo zranenia a psychickú traumu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Páchateľom útoku je 50-ročný Tálib al-Abd al-Muhsin, ktorý pochádza zo Saudskej Arábie a povolaním bol psychiater. V Nemecku žije od roku 2006 a v roku 2016 získal štatút politického utečenca. Na sociálnych sieťach zdieľal extrémistické postoje a Saudská Arábia tvrdila, že nemecké úrady pred ním opakovane varovala.

Činy, ktorých sa dopustil 51-ročný Tálib al-Abd al-Muhsin pôvodom zo Saudskej Arábie, boli podľa súdu v Magdeburgu „mimoriadne závažné“. Podľa AFP je na základe tohto rozhodnutia súdu menej pravdepodobné, že by útočníka v budúcnosti bezpodmienečne prepustili.

Sanitka na mieste útoku na vianočných trhoch v meste Magdeburg
Foto: TASR/AP

Útok autom na vianočných trhoch v Magdeburgu z 20. decembra 2024, ktorý trval niečo viac než jednu minútu, si vyžiadal životy piatich žien a deväťročného chlapca. Tento útok podľa agentúry Reuters šokoval Nemecko a vyvolal napätie v súvislosti s citlivou otázkou migrácie, a to len niekoľko mesiacov pred parlamentnými voľbami, ktoré sa konali vo februári 2025.

Prokuratúra útočníka obvinila z vraždy šiestich ľudí a 338 prípadov pokusu o vraždu pri útoku, ktorý plánoval niekoľko týždňov.

Útok plánoval

Počas niekoľkomesačného procesu sa Tálib al-Abd al-Muhsin priznal, že útok naplánoval, no poprel, že by ľudí zrazil úmyselne. Agentúra AFP uvádza, že výpovede obžalovaného pôsobili miestami nesúvisle a obsahovali aj nezmyselné konšpiračné teórie a odkazy na krajne pravicové ideológie. Muž pritom ešte v novembri 2025 vyhlásil, že šoféroval auto, ktorým narazil do ľudí na vianočných trhoch.

Psychiatrický znalec diagnostikoval u útočníka narcistickú poruchu osobnosti, no zistil, že je plne trestne zodpovedný a naďalej predstavuje nebezpečenstvo, informuje AFP.

Tento súdny proces si vyžiadal postaviť obrovskú dočasnú súdnu sieň na okraji Magdeburgu, aby sa tam zmestili stovky obetí, príbuzných a ďalších osôb. Na pojednávaniach sa zúčastnilo viac ako 100 svedkov a približne 40 právnikov zastupujúcich 200 strán v občianskoprávnom konaní.

V piatok 20. decembra 2024 krátko po 19:00 hodine muž v prenajatom vozidle vrážal na ľudí na vianočných troch v Magdeburgu. Jeho čin si vyžiadal šesť obetí a vyše 300 ranených. Policajti ho bezprostredne po čine zadržali.
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