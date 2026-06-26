Jedna z najznámejších slovenských čokolád prešla výraznou vizuálnou premenou. Značka Deva, ktorá sprevádza Slovákov už od roku 1951, predstavila svoje nové logo aj novú „Devu“. Hoci cieľom zmien bolo osloviť mladšiu generáciu a posilniť postavenie značky v zahraničí, prvé reakcie verejnosti sú skôr rozpačité.
Najväčšiu pozornosť pútajú zmeny ikonického dievčatka, ktoré bolo dlhé desaťročia neoddeliteľnou súčasťou obalov čokolády. Tradičný motív dievčiny v červenej bodkovanej šatke nahradila modernejšie pôsobiaca verzia. Nový vizuál je jednoduchší, uhladenejší a prispôsobený súčasným grafickým trendom.
“Východne orientovaný” dizajn
Za redizajnom stojí reklamná agentúra Packy Advertising, ktorá pripravila novú vizuálnu identitu nielen pre Devu, ale aj pre značku BonAmi. Podľa autorov nešlo o radikálne odtrhnutie sa od minulosti, ale o modernizáciu, ktorá mala zachovať najvýraznejšie prvky pôvodného dizajnu.
Tvrdí, že redizajn nebol náhodným rozhodnutím ani dielom umelej inteligencie, ale výsledkom práce skúsených grafických dizajnérov a dlhého hľadania kompromisu medzi tradíciou a požiadavkami trhu. Podľa agentúry bolo jedným z hlavných dôvodov zmeny oslovenie mladšej generácie aj snaha presadiť značku na zahraničných trhoch.
„Mladí ľudia o tento produkt v jeho doterajšej podobe nemali záujem, preto bolo nevyhnutné dizajn omladiť, aby dokázal konkurovať moderným značkám. Vnímali ho ako neatraktívny, príliš retro až východne orientovaný,“ vyjadril sa na sociálnej sieti Peter Packaň z agentúry Packy Advertising.
V hre bolo aj úplné odstránenie
Podľa agentúry zahraničné reťazce odmietali zaradiť pôvodný dizajn do svojich predajných sietí. Klient preto vážne uvažoval o tom, že ikonické dievčatko z loga úplne odstráni. Nový redizajn od Packy Advertising mal byť kompromisným riešením, ktoré má značku Devu osviežiť, priblížiť ju mladšej generácii a zvýšiť jej atraktivitu na globálnom trhu.
„Práve preto sme dievčatko posunuli do tínedžerského veku so súčasnejšou identitou, pričom sme striktne zachovali kľúčové prvky značky ako farebnosť, bodky, pásiky aj samotnú šatku, ktorej sme dali iba nový, moderný spôsob uviazania,“ pokračuje vyjadrenie agentúry na sociálnej sieti.
Viacerí ľudia na sociálnych sieťach prirovnávajú nový vzhľad maskota k estetike amerických pin-up ilustrácií z 50. rokov. Pre Devu to teda môže znamenať stratu nezameniteľného charakteru a histórie spätej s našou krajinou.
75 rokov na trhu, cieľ je zahraničie
Značka Deva patrí medzi najznámejšie a najtradičnejšie slovenské cukrovinkárske značky. Jej história siaha do roku 1951, keď bol v Trebišove spustený závod na výrobu cukrovín. Príbeh malého dievčatka s červenou bodkovanou šatkou sa stal neoddeliteľnou súčasťou slovenských rodín a je tu už viac než 70 rokov. Značka prežila rôzne obdobia a dnes sa snaží expandovať aj za hranice, čo bolo hlavným dôvodom rebrandingu.
„Ešte silnejším faktorom však bola potreba expandovať na zahraničné trhy. V pôvodnej podobe obalu bolo totiž obchodne nemožné na európsky trh vôbec vstúpiť, keďže zahraničné reťazce pôvodný produkt odmietali zalistovať do svojich sietí,“ vysvetlil zmeny Packaň.
Spoločnosť vznikla na základoch tradičnej cukrovinkárskej výroby a postupne sa rozrástla na výrobcu širokého sortimentu čokoládových i nečokoládových výrobkov. Ikonická tyčinka Deva Klasik s rumovou náplňou dodnes patrí k najobľúbenejším produktom a podľa spoločnosti symbolizuje kontinuitu kvality a nostalgie, ktorú si značka nesie naprieč generáciami.
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