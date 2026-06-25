Tichý návrat speváčky Adele na hudobnú scénu: Návšteva Londýna naznačuje nový album po dvojročnej prestávke

Po období ticha a života mimo svetiel reflektorov sa v hudobnom svete začínajú objavovať nové špekulácie. Adele si to namierila do Londýna, kde v známom štúdiu Church Studios pracuje na novom materiáli. Hoci zatiaľ nič oficiálne nepotvrdila, všetko nasvedčuje tomu, že sa potichu začína rodiť jej ďalšia hudobná kapitola.
Po takmer dvoch rokoch ticha sa britská speváčka Adele podľa dostupných informácií vrátila do Londýna, kde pracuje na novej hudbe, ako informoval portál Nation Press. Vraj sa nachádza v štúdiu Church Studios v časti Crouch End, kde píše a nahráva nové skladby – práve na mieste, kde vznikali aj časti jej úspešného albumu 25. Speváčka naposledy verejne vystúpila v novembri 2024, keď ukončila svoju rezidenčnú show Weekends with Adele v Las Vegas.
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Návrat tam, kde to celé začalo
Podľa informácií denníka The Sun by mala v spomínanom štúdiu, ktoré vlastní Paul Epworth, stráviť približne dva týždne. Práve s ním spolupracovala aj na albume 25. “V Church Studios sa cíti bezpečne, a keďže tam pôsobí aj Paul, dávalo zmysel tam odcestovať namiesto toho, aby pracovala v Los Angeles,“ uviedol zdroj pre The Sun.
Štúdio má pritom bohatú históriu – nahrávali tam aj kapely Blur, Oasis, Coldplay či Paul McCartney. V minulosti patrilo aj členovi skupiny Eurythmics Daveovi Stewartovi.
Ľudia z jej okolia sa domnievajú, že návrat do londýnskeho prostredia môže výrazne ovplyvniť aj nový hudobný smer speváčky. Jej posledný album mal byť podľa nich viac “hollywoodsky”, a teraz sa má vrátiť k prirodzenejšiemu a osobnejšiemu štýlu. “Jej posledný album bol úspešný, ale pôsobil veľmi hollywoodsky. Ľudia si Adele zamilovali najmä pre jej prirodzenosť a blízkosť a ona sa k tomu chce vrátiť inšpiráciou zo svojho rodného mesta,“ uviedol zdroj. Adele žije v Los Angeles približne desať rokov, no jej londýnske korene zostávajú pre jej tvorbu stále dôležité.
Ďalšie známe mená v londýnskom štúdiu
V Church Studios bol údajne v rovnakom období videný aj frontman skupiny Bon Iver Justin Vernon, hoci nie je potvrdené, či spolupracuje priamo s Adele. Speváčka Gracie Abrams bola zase spozorovaná pri natáčaní videoklipu pred budovou štúdia. Naznačuje to, že štúdio je momentálne centrom rušnej hudobnej aktivity.
Život po Las Vegas
Od návratu do Spojeného kráľovstva bola Adele zachytená aj na narodeninovej oslave herca Aarona Taylora-Johnsona či na koncerte speváčky Loly Young v O2 Academy Brixton. Adele si vraj dopriala dlhšiu prestávku od pôsobenia na hudobnej scéne aj preto, že chcela tráviť viac času so svojím synom.
Hudobný svet čaká na potvrdenie
Zatiaľ čo nahrávanie v štúdiu pokračuje a speváčka sa zrejme vracia k svojim londýnskym koreňom, podoba jej ďalšej hudobnej éry sa postupne začína formovať. Oficiálny dátum vydania nového albumu však zatiaľ nebol oznámený.
Zatiaľ ide stále len o neoficiálne informácie a špekulácie, no okolie Adele naznačuje, že sa v tichosti začína formovať jej ďalšia hudobná kapitola. Po období, keď sa sústredila najmä na súkromie a koncertné rezidencie, sa tak môže postupne vracať k tomu, čo ju preslávilo najviac – k tvorbe nových skladieb a hľadaniu vlastného hudobného smeru.
Ak sa informácie o práci v londýnskom štúdiu potvrdia, mohlo by ísť o návrat, ktorý nebude len ďalším albumom v poradí, ale skôr o novú etapu jej umeleckej identity. Adele je známa tým, že si na novú hudbu dáva čas a každý jej projekt vzniká pomaly, s dôrazom na emócie a autenticitu, čo ešte viac zvyšuje očakávania fanúšikov po celom svete. Hudobná scéna tak zatiaľ ostáva v napätí.
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