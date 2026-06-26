Anička Jakab Rakovská spojila hlas so Štefanom Štecom: Vypočujte si novinku Večar na Dunaji

Foto: Instagram (anic.jakab.rakovska)

Frederika Lyžičiar
Vznikla krásna novinka, kde je Anička totálnou speváckou hviezdou.

Bratislava je dnes domovom mnohých východniarov, no kus rodného kraja si človek nesie so sebou aj roky po odchode. Niekedy sa ozve celkom nenápadne, napríklad večer po práci, keď sa utíši ruch mesta a v hlave sa zrazu vynorí známa melódia. Presne túto náladu zachytáva pieseň Večar na Dunaji, ktorá pripomína, že domov nemusí byť za rohom, aby v nás stále zostal.

Speváčka Anička Jakab Rakovská patrí medzi umelkyne, ktoré majú blízko k viacerým oblastiam. Ukázala to nielen na tanečnom parkete v šou Let’s Dance, ale aj pred kamerou, napríklad vo filme Kavej 2 či v seriáli Sľub.

Teraz sa na Instagrame podelila o milú novinku a potešila fanúšikov novou hudobnou spoluprácou so Štefanom Štecom, jedným z najvýraznejších hlasov slovenskej folklórnej scény. Spoločne predstavili skladbu na ľudovú nôtu pod názvom Večar na Dunaji, ktorá v sebe nesie atmosféru východniarskych koreňov, no zároveň prirodzene zapadá do prostredia Bratislavy, kde dnes žije veľa ľudí z východu Slovenska.

Anička Jakab Rakovská zo seriálu Sľub
Foto: TV Markíza

Prijala pozvanie Štefana Šteca a vznikla krásna pieseň

Nová skladba má v sebe silnú emóciu a pri počúvaní prichádza presne ten moment, keď človeku naskočí husia koža. Je v nej radosť zo spevu, dobrá energia aj návrat ku koreňom, ktoré sú Aničke ako východniarke prirodzene blízke.

Aj preto nepôsobí ako vypočítaná spolupráca, ale skôr ako stretnutie ľudí, ktorým folklór stále niečo hovorí. Anička sa na sociálnej sieti netajila tým, že pozvanie od speváka Štefana Šteca ju veľmi potešilo.

 

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„Takáto vec sa stala! Že jeden z naj hlasov, čo u nás máme, ma pozval na spoluprácu a vznikol Večar na Dunaji. Ja môžem len ďakovať! Štefan Štec za pozvanie, FAJTA za parádnu muziku, Gabimu za mix a všetkým súboristom a kameramanom za krásny čas!!! Spievam odmalička a všetko, ale folklór sú úplné korene! Tak si oprášte naše čardáše, na YouTube Štefana Šteca aj Spotify, a užite si leto!“ napísala Anička vo svojom príspevku.

Pieseň hovorí o domove, ktorý si nesieme v sebe

Skladba Večar na Dunaji stojí najmä na atmosfére. Dunaj, letný večer, čardáše aj spojenie Aničkinho hlasu so Štefanom Štecom vytvárajú obraz, ktorý je blízky najmä tým, čo dobre poznajú pocit života medzi dvoma miestami. Jedným, kde žijú, a druhým, odkiaľ pochádzajú. Výsledkom je pieseň, ktorá má energiu, emóciu aj atmosféru príjemného letného večera.

Jej hlas mnohým vyrazil dych

Reakcie na seba nenechali samozrejme dlho čakať. Fanúšikovia dali Aničke najavo, že ich nová spolupráca príjemne prekvapila a mnohých aj dojala. V komentároch sa objavili slová chvály, nadšenia, ktoré hovoria samy za seba. Písali, že je to „nádherné“, „collab snov“(pozn.red. spolupráca) aj „topka“, ktorú si človek s radosťou pustí znova.

Viacerí ocenili najmä jej hlas a nešetrili slovami chvály. „Je niečo čo táto žena nevie?“ zaznelo v jednom z komentárov, zatiaľ čo ďalší fanúšik stručne vystihol dojem zo skladby slovami: „Anička WAU to je hlas.“

Dokonca si pieseň niektorí púšťajú opakovane. „V aute dneska asi 25x, už si ju spievajú aj moje deti, je krásna,“ napísala jedna zo sledujúcich. Jedna fanúšička sa vyjadrila dosť jasne. „Toto sme potrebovali len sme o tom nevedeli.“

 

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Z komentárov je teda úplne jasné, že skladba si veľmi rýchlo našla cestu k poslucháčom. Niektorí ju označili za spoluprácu snov, iní priznali, že si ju púšťajú stále dokola a bude sa tešiť ešte dlho svojej obľube.

Anička tak opäť iba potvrdila, že patrí medzi umelkyne, ktoré vedia vždy príjemne prekvapiť svojím výkonom v rôznych oblastiach. Tentoraz to bolo spevom, ktorým ukázala, že talent na spev rozhodne má.

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