Chcú zadržať Orbána: Kauza ukrajinského konvoja so zlatom pokračuje, pri hraniciach s Bieloruskom sa niečo deje

Návrh na zadržanie a vzatie do väzby maďarského expremiéra Viktora Orbána a ďalších osôb zodpovedných za kauzu ukrajinského konvoja so zlatom a hotovosťou podal vo štvrtok právny zástupca ukrajinských prepravcov peňazí Lóránt Horváth. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Návrh právneho zástupcu je podľa servera 24.hu založený na bližšie nešpecifikovanom novinovom článku. Zamestnancov ukrajinskej štátnej banky zadržali na maďarskom území príslušníci maďarského protiteroristického centra TEK 5. marca. Konvoj prevážal hotovosť v rámci pravidelnej prepravy medzi bankami v Rakúsku a Ukrajine. Vyšetrovanie má okrem iného odhaliť, či kauza zadržania mala trestnoprávny či politický dôvod.
Bielorusi niečo stavajú
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj medzitým tvrdí, že ukrajinská rozviedka zaznamenala v Bielorusku v blízkosti spoločnej hranice výstavbu vojenskej infraštruktúry. V príspevku na sociálnej sieti Facebook dodal, že Bielorusko koná pod ruským vplyvom a pripravuje infraštruktúru, ktorá by sa mohla použiť na rozšírenie vojny proti Ukrajine.
Podľa Zelenského má ukrajinská zahraničná spravodajská služba informácie o výstavbe ciest, muničných skladov a skladov paliva a mazív pozdĺž ukrajinsko-bieloruskej hranice v úsekoch Kobryn-Kovel, Ivanovo-Manevyči, Luninec-Sarny, Rečyca-Korosten a Homeľ-Černihiv.
Výstavba sa podľa Ukrajiny uskutočňuje v súlade s úlohami špeciálnej vojenskej operácie – ako v Rusku označujú vojnu rozpútanú voči Ukrajine vo februári 2022. Zelenskyj zdôraznil, že takýto rozvoj pohraničnej infraštruktúry pre prípad agresie z územia Bieloruska musí byť zastavený. Práve bieloruská strana musí urobiť kroky smerom k deeskalácii a mieru, doplnil.
Ukrajinský prezident pripomenul, že Kyjev už Minsku odovzdal „potrebné signály“ a vyzval bieloruské úrady, aby sa zdržali krokov, ktoré prispievajú k predlžovaniu a rozširovaniu vojny.
Na zvýšenú vojenskú aktivitu na bieloruskom území Zelenskyj upozorňoval už v apríli, keď naznačil, že Rusko by sa mohlo pokúsiť zatiahnuť Minsk do vojny. Denník The Wall Street Journal nedávno s odvolaním sa na svoje zdroje informoval, že Kremeľ zvýšil tlak na Bielorusko a snaží sa o jeho aktívnejšiu účasť vo vojne proti Ukrajine.
V kontexte týchto úvah a zistení tajných služieb Zelenskyj dal minulý týždeň Bielorusku ultimátum, aby demontovalo retranslátory pozdĺž hranice s Ukrajinou, ktoré podľa neho slúžili na riadenie ruských dronových útokov. V stredu Zelenskyj oznámil, že tieto zariadenia prestali fungovať.
Ukrajinci útočia
Ruská protivzdušná obrana zostrelila v noci na piatok 660 ukrajinských dronov, uviedlo ministerstvo obrany v Moskve. Podľa agentúry AFP ide o jeden z najvyšších počtov zneškodnených ukrajinských dronov od začiatku vojny, píše TASR. Drony zneškodnili ruské sily nad viacerými oblasťami krajiny vrátane hlavného mesta, anektovaného Krymského polostrova, Čierneho mora a Azovského mora, priblížil rezort obrany na ruskej platforme Max.
Podľa starostu Moskvy Sergeja Sobianina zachytili najmenej 47 dronov smerujúcich k hlavnému mestu. „Odborníci záchranných služieb pracujú na miestach, kde dopadli úlomky,“ napísal na platforme Telegram, pričom neinformoval o žiadnych škodách po úderoch.
Gubernátor Tulskej oblasti Dmitrij Miľajev hlási „masívny“ útok dronmi v tejto oblasti vzdialenej približne 180 kilometrov južne od Moskvy. Pri úderoch zaznamenali škody na súkromnom dome, pričom utrpela zranenia žena.
AFP konštatuje, že Ukrajina v uplynulých mesiacoch zintenzívnila svoje útoky dronmi na dlhé vzdialenosti. Zameriava sa pritom najmä na ruskú energetickú infraštruktúru s cieľom oslabiť príjmy Kremľa na financovanie vojny.
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